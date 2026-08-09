Paula Belmonte promete criar "Vale do Silício" e reorientar o BRB no DF

Belmonte criticou a condução da atual gestão e defendeu a ampliação da autonomia financeira do Distrito Federal por meio da qualificação profissional e da inovação tecnológica - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Questionada por um eleitor sobre as propostas para o fortalecimento do setor produtivo e a melhoria do ambiente de negócios no Distrito Federal, a candidata Paula Belmonte (PSDB) destacou sua trajetória no setor privado ao defender a desburocratização e o apoio ostensivo aos comerciantes. Belmonte prometeu reformular o papel do Banco de Brasília (BRB) para direcionar investimentos, além de revitalizar as feiras livres da capital. A candidata abriu sua fala ressaltando a relevância da atividade comercial na geração de renda e cobrando menor interferência estatal sobre quem empreende.

"Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de responder essa pergunta porque eu acredito de verdade que o desenvolvimento econômico traz dignidade para as pessoas. Eu sou de uma família de comerciantes do varejo e é muito importante que o comerciante seja, na realidade, acolhido por um governo. Quando o governo não se envolve com o comerciante já é bom, porque nós precisamos desburocratizar. Não teremos num governo Paula Belmonte... jamais nós vamos onerar o comerciante, aquele que gera empregabilidade, gera dignidade para as pessoas."

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Ao traçar o panorama fiscal e econômico do DF, Paula Belmonte criticou a condução da atual gestão e defendeu a ampliação da autonomia financeira do Distrito Federal por meio da qualificação profissional e da inovação tecnológica. "Importante dizer que, infelizmente, com essa grande roubalheira que houve nesse governo de oito anos, Celina Leão e Ibaneis Rocha, nós vamos ter que colocar com muita força o Distrito Federal para que a gente possa manter o Fundo Constitucional. Mas, ante isso, nós vamos ter que fortalecer o desenvolvimento econômico. Brasília precisa desenvolver o setor econômico para que seja autônoma, para que ela possa sobreviver. E, dessa forma, nós vamos capacitar as pessoas para que elas possam estar preparadas para o mercado de trabalho. E, aqui, digo como mulher: nós precisamos capacitar mais mulheres."

Conectando a pauta econômica à educação profissionalizante, a postulante propôs transformar o DF em um polo tecnológico e redirecionar o foco das instituições financeiras locais. "Houve uma pergunta dizendo que os estudantes de ensino médio não estão voltando para as escolas. Por quê? Porque não existe valorização a essa escola que pode profissionalizar e trazer qualificação. E nós vamos fazer aqui no Distrito Federal um Vale do Silício. Trazer tecnologia, trazer oportunidade para as pessoas. E vamos colocar o BRB, que tanto foi falado aqui, para o seu eixo central, com a sua aptidão real, que é o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Em vez de nós estarmos patrocinando qualquer time que seja, patrocinando esporte em Dubai, nós vamos patrocinar o empreendedor de Brasília."

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Finalizando sua resposta, a candidata enfatizou a importância dos pequenos negócios populares e feirantes como pilares da economia local. "Empreendedor, quando eu falo, não é aquele rico que fica no Paranoá. É o pipoqueiro, é a dona que vai vender bolo. E isso nós vamos estar trazendo no governo Paula Belmonte. No governo Paula Belmonte, um dos pilares de sustentação é o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então eu digo aqui, falo das feiras, aproveito para falar das feiras que são tão maltratadas por esse governo: nós vamos fomentar as feiras do Distrito Federal, que é o metro quadrado que mais emprega em Brasília."