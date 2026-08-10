O encontro será marcada por orações e pela lembrança da trajetória de Dad. "Sua luz segue nos guiando!", diz a mensagem de homenagem. - (crédito: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para celebrar e rememorar o legado Dad Squarisi, familiares e amigos vão realizar uma missa em memória da jornalista, escritora e professora de português, nesta segunda-feira (10/8), três anos após sua morte. A cerimônia será realizada a partir das 18h30, no Santuário Nossa Senhora da Saúde, na 702 Norte, em Brasília. O encontro será marcada por orações e pela lembrança da trajetória de Dad. “Sua luz segue nos guiando!”, diz a mensagem de homenagem.

“Três anos se passaram desde que Deus a chamou para junto de Si. Sua presença permanece viva em nossos corações, em cada lembrança, em cada gesto de amor e fé. Com saudade e gratidão, celebramos sua vida e pedimos a Deus que a acolha sempre em Sua luz”, ressalta o convite para a missa.

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Missa de três anos de morte de Dad Squarisi será celebrada nesta segunda (foto: Material cedido ao Correio)

Dad Squarisi morreu aos 77 anos, em Brasília, após não resistir às complicações de um câncer. Referência na língua portuguesa e no jornalismo, Dad foi editora de Opinião do Correio e adotou o Brasil e Brasília como lar. Por aqui, ensinou gerações a escreverem e a se comunicarem melhor por meio dos manuais de escrita e livros publicados.

Legado

Dad Abi Chahine Squarisi nasceu em Chekka, no Líbano, em 1946. A família se mudou para o Brasil depois de o pai sair derrotado da luta pela independência libanesa. Antes disso, Dad morou em países como França, Espanha e Argentina, o que lhe permitiu aprender diversas línguas. Além do português e do árabe, ela dominava o francês, o inglês e o espanhol.

O primeiro estado em que viveu no país foi o Rio Grande do Sul. Como tinha problema de asma grave, o médico recomendou a mudança para um local seco, e os pais da jornalista escolheram Brasília. Na capital, ela cursou letras na Universidade de Brasília (UnB) e atuou como professora no Instituto Rio Branco por mais de uma década antes de passar no concurso para consultora legislativa do Senado Federal.

Há 33 anos, foi convidada pelo então diretor de Redação do Correio Braziliense, Ricardo Noblat, para revisar a primeira página do jornal. “Noblat, diretor de Redação da época, falava que se o leitor visse um erro na capa do jornal, desistiria de comprá-lo”, lembrou Dad em entrevista ao Podcast do Correio especial de 63 anos de Brasília. Poucos anos depois, tornou-se editora de Opinião do jornal.

Ela é autora dos dois manuais de Redação do Correio. O primeiro Manual de Redação e Estilo, de 2005, virou item de colecionador. Ainda é possível ver exemplares circulando pelas mãos de jornalistas e de revisores, como referência para o exercício diário da profissão. Conectada às mudanças impostas pela tecnologia, Dad lançou, seis anos mais tarde, em 2011, o Manual de Redação e Estilo para Mídias Convergentes, incluindo orientações de escrita para plataformas digitais.

Serviço

Missa de três anos da despedida de Dad Squarisi

Data: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira)

Horário: a partir das 18h30

Local: Santuário Nossa Senhora da Saúde — 702 Norte, Brasília