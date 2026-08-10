Homem ameaça ex-companheira com arma de fogo em Ceilândia

Uma mulher e a filha foram vítimas de uma ocorrência de violência doméstica e injúria neste domingo (9/8), em Ceilândia. O homem, que estava armado com um revólver calibre .38, ameaçou a ex-companheira dentro da residência. Após o episódio, o agressor fugiu do imóvel antes da chegada das autoridades.

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Equipes do Batalhão de Policiamento Tático Móvel (Patamo) e do Grupo Tático Operacional (GTOP 30), do 10º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foram acionadas por volta das 20h, via Central de Operações da Polícia Militar (Copom). Ao chegarem ao endereço, os policiais constataram que o suspeito havia deixado o local.

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Durante as buscas na residência, os militares encontraram a arma de fogo que havia sido deixada pelo homem. O revólver estava carregada com cinco munições intactas.

Diante do risco às vítimas, a ex-companheira e a filha foram acolhidas e conduzidas em segurança pelos policiais à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). O revólver e as munições também foram encaminhados para os procedimentos legais e a adoção das medidas penais cabíveis.