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CRIME

Homem dopa e mata idosa para estuprar adolescentes em Samambaia

A vítima, de 70 anos, cedeu um barraco nos fundos da casa para um homem ainda não identificado. Ele teria dopado a idosa com a intenção de abusar sexualmente de três menores de idade que estavam na residência

Leonardo segue foragido após cometer os crimes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Leonardo segue foragido após cometer os crimes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Uma mulher de 70 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (10/8) dentro de casa, na QR 307 de Samambaia. O caso é investigado como homicídio.

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Segundo informações apuradas pelo Correio, a vítima havia cedido um barraco nos fundos da casa para um homem ainda não identificado morar. Na madrugada, o autor teria dopado a idosa com a intenção de abusar sexualmente de três menores de idade que estavam na residência.

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Duas delas são netas da mulher que morreu. A outra é amiga das netas, que foi ao local passar a noite. As idades não foram divulgadas. Em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a mulher que morreu também não será identificada.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) trabalha na identificação e captura do foragido.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/08/2026 15:36 / atualizado em 10/08/2026 17:31
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