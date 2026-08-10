Homem dopa e mata idosa para estuprar adolescentes em Samambaia

Uma mulher de 70 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (10/8) dentro de casa, na QR 307 de Samambaia. O caso é investigado como homicídio.

Segundo informações apuradas pelo Correio, a vítima havia cedido um barraco nos fundos da casa para um homem ainda não identificado morar. Na madrugada, o autor teria dopado a idosa com a intenção de abusar sexualmente de três menores de idade que estavam na residência.

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Duas delas são netas da mulher que morreu. A outra é amiga das netas, que foi ao local passar a noite. As idades não foram divulgadas. Em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a mulher que morreu também não será identificada.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) trabalha na identificação e captura do foragido.