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Fogo

Velas causam incêndio em jazigos no Cemitério Campo da Esperança na Asa Sul

Focos das chamas foram registrados no domingo (9/8); fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) após acionamento da concessionária responsável

Segundo a Campo da Esperança, mesmo com a orientação dos funcionários dos cemitérios, é comum que visitantes prefiram acender velas junto aos jazigos, e não nos veleiros apropriados - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Segundo a Campo da Esperança, mesmo com a orientação dos funcionários dos cemitérios, é comum que visitantes prefiram acender velas junto aos jazigos, e não nos veleiros apropriados - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Focos de incêndio foram registrados no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, nesse domingo (9/8). Segundo a Campo da Esperança Serviços Ltda., o fogo foi consequência de velas acesas, por conta do Dia dos Pais, em locais inadequados, principalmente no gramado ao redor das campas e também sobre os jazigos.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado pela empresa concessionária e atuou no local para controlar os focos de incêndio. Não houve registro de pessoas feridas durante a ocorrência.

Segundo a Campo da Esperança, mesmo com a orientação dos funcionários dos cemitérios, é comum que visitantes prefiram acender velas junto aos jazigos para fazer homenagens, especialmente em feriados. ”A empresa não recebeu nenhuma reclamação de clientes sobre a situação e contornou o ocorrido conforme o protocolo”, comunicou.

A empresa orienta que as velas sejam acesas nos locais apropriados, que são os castiçais presentes em cada jazigo ou os veleiros espalhados pelos cemitérios. A concessionária também informou que os irrigadores estão em pleno funcionamento e são acionados durante o período noturno, para não atrapalhar a visitação.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 10/08/2026 15:04 / atualizado em 10/08/2026 15:05
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