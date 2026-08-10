Três vítimas do acidente na GO-10 seguem internadas no DF

Carreta tomba, perde o controle, invade a pista contrária e cai sobre o ônibus, que sai da pista. O acidente ocorreu na GO-010, sentido Vianópolis (GO), próximo de Luziânia (GO) - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

Três das sete vítimas do acidente na GO-10 que aconteceu nas proximidades de Luziânia (GO), na última sexta-feira (7/8), seguem internadas no DF. A informação foi confirmada ao Correio pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). Dois pacientes estão internados no Hospital de Base (HBDF) e um no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Mesmo sem revelar a identidade das vítimas, o IgesDF detalhou o estado de saúde. O paciente internado em Santa Maria, identificado como M.F.L., está estável e sem necessidade de intervenções de urgência. O Iges também disse que outros três passageiros do ônibus foram transferidos ou receberam alta da unidade hospitalar nos últimos dias. “R.S.P. deixou a unidade para dar continuidade ao atendimento por meio de convênio particular. F.I.N. recebeu alta hospitalar e seguirá em acompanhamento ambulatorial. C.U.A.L. foi transferida para o Hospital Alvorada”, afirmou o órgão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Polícia investiga possível surto psicótico em ataque no Sudoeste

No Hospital de Base, a pessoa identificada como J.G.U. continua internada e aguarda a marcação de uma cirurgia. Por sua vez, o paciente M.S.F.N recebeu alta hospitalar. A unidade recebeu, no fim de semana, A.I.S.S.C.B, que foi transferida de Luziânia e permanece em Brasília aguardando avaliação da equipe de Coluna do Hospital Regional do Paranoá.

Acidente

Por volta das 10h da última sexta-feira (7/8), uma carreta carregada com areia colidiu contra um ônibus, que transportava 46 pessoas, na rodovia GO-10, km 125, na altura do município de Luziânia. Até a última atualização oficial das autoridades, seis pessoas morreram.

Leia também: Veículo bate contra poste no Altiplano Leste e trecho fica sem energia

As causas do acidente ainda serão definidas após perícia. Entretanto, o proprietário da carreta que colidiu contra o ônibus afirmou, sem se identificar, que uma falha nos freios pode ter ocasionado o acidente. Essa informação também será confirmada ou descartada pela perícia.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG).