Novos Zebrinhas começam a operar nesta segunda-feira (10/8)

Novos Zebrinhas passam a operar para usuários de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Taguatinga e Guará - (crédito: Divulgação: Semob-DF)

Beatriz Ocké*

Novos Zebrinhas passam a atender usuários de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Taguatinga e Guará nesta segunda-feira (10/8). São 22 veículos, equipados com ar-condicionado e um motor menos poluente, que irão operar em oito linhas. Com isso, o número de viagens também será ampliado.

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A entrega faz parte da renovação da frota da Viação Marechal com o objetivo de expandir a oferta e alterar o itinerário das linhas do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC).

No Guará, a 157.1 (trajeto entre o Guará II e o Cruzeiro) passa a operar com dois Zebrinhas e uma viagem a mais em dias úteis. Em Taguatinga, a 0.357 (Taguatinga Sul-Nova QNL) vai funcionar com três ônibus novos, mais sete viagens de segunda a sexta e uma aos sábados, enquanto os passageiros que utilizam a 357.1 (Taguatinga Sul/Norte-Católica) terão mais 15 horários nos dias úteis e quatro aos sábados.

Já a 351.6 (Corujão), que faz o percurso entre Taguatinga e Águas Claras, funcionará com um ônibus Zebrinha, nos mesmos horários atuais. Em Ceilândia, as linhas que vão receber os novos Zebrinhas e o reforço dos horários têm como origem ou destino o Setor P Sul.

A linha 933.2, que tem origem no P Sul e também atende os passageiros do Pôr do Sol, vai operar com sete Zebrinhas, com uma viagem a mais nos dias úteis e reforço de um horário aos sábados. Enquanto a 933.3, cujo trajeto passa pela Vila Madureira com destino à Avenida Hélio Prates, vai ter o reforço de seis viagens de segunda a sexta, além de rodar com quatro ônibus novos.As linhas 0.019 e 0.020, que vão do P Sul até o JK Shopping, terão reforço dos horários e alteração de itinerário. Ambas já funcionam com Zebrinhas.

A 0.019 terá mais seis viagens em dias úteis e cinco aos sábados. Além disso, deixará de circular pelas vias P4 e P2 e Guariroba, passando a operar pela P3 e pela P1. Já a 0.020 passa a funcionar também aos domingos, com 13 viagens, e deixará de circular pelas vias P3 e P1 e Ceilândia Centro, passando a operar pela P4, pela Elmo Serejo (Centro Administrativo – CAD), pela QNJ, pelo Taguacenter e pelo JK Shopping.

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Por fim, as linhas 933.7 e 0.933 (Corujão), cujos trajetos partem do P Sul e de Taguatinga Norte, respectivamente, vão passar a operar com um ônibus Zebrinha cada uma, com os mesmos horários atuais.

Todas as informações referentes às viagens das linhas estarão disponíveis no site DF no Ponto.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates