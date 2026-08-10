Preso do saidão é responsável por morte de idosa e estupro de jovens; saiba quem é

O homem procurado pelo assassinato de uma idosa de 70 anos e pelo estupro de três jovens foi identificado como Leonardo Ferreira de Almeida, preso do regime semiaberto.
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O corpo da idosa foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10/8) dentro de casa, na QR 307 de Samambaia. Ao Correio, familiares da vítima afirmaram que Leonardo havia sido beneficiado com a saída temporária na quinta-feira (6/8). Ele cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP).
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“Minha mãe visitava meu irmão no presídio por muito tempo. Lá, conheceu o Leonardo e queria muito ajudá-lo. Ela ajudou muita gente, ofereceu lar, comida, cama para dormir. Era uma pessoa que só pensava em ajudar”, contou Francivânia Almeida, uma das filhas de Francisca.
Dinâmica
Como não tinha família no DF, Leonardo passava o período do saidão na casa de Francisca. Na quinta, ele saiu do CPP e seguiu para Samambaia. Segundo os familiares da idosa, ele ia a outros lugares durante o dia e voltava para dormir, para não perder a fiscalização da Polícia Penal.
A aposentada morava com as duas netas. Na manhã desta segunda-feira, segundo testemunhas, Leonardo dopou Francisca com medicações que ela costumava usar. Dopou também as duas netas e uma terceira jovem, amiga das meninas que estava na casa. A Polícia Civil encontrou pedaços de cordas na casa e investiga se as mulheres foram amarradas.
Após os crimes, uma das jovens violentadas foi sequestrada pelo suspeito e levada a uma região de mata no Morro da Cruz, em São Sebastião. A vítima foi encaminhada ao IML.
Leonardo tem passagens por dois homicídios, sendo um consumado, e dois estupros.
Saiba Mais
Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018