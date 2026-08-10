Preso do saidão é responsável por morte de idosa e estupro de jovens; saiba quem é

Leonardo Ferreira de Almeida, preso do regime semiaberto, foi identificado como responsável pelo assassinato de uma idosa de 70 anos e pelo estupro de três jovens - (crédito: Cedido ao Correio)

O homem procurado pelo assassinato de uma idosa de 70 anos e pelo estupro de três jovens foi identificado como Leonardo Ferreira de Almeida, preso do regime semiaberto.

O corpo da idosa foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10/8) dentro de casa, na QR 307 de Samambaia. Ao Correio, familiares da vítima afirmaram que Leonardo havia sido beneficiado com a saída temporária na quinta-feira (6/8). Ele cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP).

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“Minha mãe visitava meu irmão no presídio por muito tempo. Lá, conheceu o Leonardo e queria muito ajudá-lo. Ela ajudou muita gente, ofereceu lar, comida, cama para dormir. Era uma pessoa que só pensava em ajudar”, contou Francivânia Almeida, uma das filhas de Francisca.

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Dinâmica

Como não tinha família no DF, Leonardo passava o período do saidão na casa de Francisca. Na quinta, ele saiu do CPP e seguiu para Samambaia. Segundo os familiares da idosa, ele ia a outros lugares durante o dia e voltava para dormir, para não perder a fiscalização da Polícia Penal.

A aposentada morava com as duas netas. Na manhã desta segunda-feira, segundo testemunhas, Leonardo dopou Francisca com medicações que ela costumava usar. Dopou também as duas netas e uma terceira jovem, amiga das meninas que estava na casa. A Polícia Civil encontrou pedaços de cordas na casa e investiga se as mulheres foram amarradas.

Após os crimes, uma das jovens violentadas foi sequestrada pelo suspeito e levada a uma região de mata no Morro da Cruz, em São Sebastião. A vítima foi encaminhada ao IML.

Leonardo tem passagens por dois homicídios, sendo um consumado, e dois estupros.