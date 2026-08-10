Corpo de idosa de 74 anos vítima de acidente de ônibus é enterrado nesta segunda-feira (10/8) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O corpo de Terezinha de Jesus Pereira dos Santos Gomes, 74 anos, uma das oito vítimas do grave acidente entre um ônibus rodoviário e um caminhão, foi velado na tarde desta segunda-feira (10/8), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga.

A aposentada era uma das 46 passageiras do ônibus da Real Expresso que saiu da Rodoviária de Taguatinga com destino à Uberlândia (MG), na sexta-feira (7/8). A mulher desembarcaria em Caldas Novas (GO), onde morava. Na GO-10, em Luziânia, um caminhão invadiu a pista contrária e atingiu o ônibus. Oito pessoas morreram.

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Sob forte comoção, amigos e familiares deram o último adeus à Terezinha. Casada e mãe de três filhos, a aposentada dedicou a vida ao ramo da beleza. Montou, gerenciou e trabalhou em salões. “Era uma mulher ativa, cheia de energia, com vida”, descreveu Renata dos Santos, 46, uma das filhas.

Pelo menos 15 dias antes do acidente, Terezinha saiu de Caldas Novas para visitar outra filha no DF. “Ela amava viajar. Vinha sozinha”, disse Renata.

O velório ocorreu entre 13h e 15h na Capela 6 do Campo da Esperança de Taguatinga. O sepultamento seria às 15h30.





Acidente

Nesta segunda-feira (10/8), outra vítima do acidente também foi sepultada em Taguatinga. Gabriel Willians de Matos, de 1 ano e 5 meses, viajava com a mãe e o padrasto para Caldas Novas. Dos três, só o bebê morreu.

No sábado (8/8), o número de mortos na tragédia subiu para oito, de acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Cinco pessoas morreram no local do acidente — os dois ocupantes da carreta e três passageiros do ônibus —, enquanto outros três viajantes vieram a óbito em unidades hospitalares.