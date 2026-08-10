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Bia Kicis fala sobre prioridades caso seja eleita senadora

Em entrevista, deputada e candidata ao Senado pelo PL/DF disse que sua prioridade será "recompor o desenho republicano previsto na Constituição". Para ela, há constantes atropelos de outros poderes ao Legislativo

A deputada Bia Kicis, presidente do PL/DF, é a entrevistada do CB.Poder - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
A deputada Bia Kicis, presidente do PL/DF, é a entrevistada do CB.Poder - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A deputada Bia Kicis, presidente do PL/DF e candidata do partido ao Senado, disse que, se eleita, sua prioridade será “recompor o desenho republicano previsto na Constituição”. Nesta segunda-feira (10/08), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — ela afirmou haver um desequilíbrio entre os Três Poderes, fazendo com que o Legislativo sinta-se desprestigiado. O episódio faz parte da série Esquenta Eleições com presidentes de partidos do DF.

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Às jornalistas Denise Rothenburg e Mila Ferreira, Bia falou que há constantes atropelos de outros poderes ao Legislativo. “A invasão do Supremo Tribunal Federal (STF) nas nossas atribuições constitucionais e nas nossas prerrogativas não podem permanecer dessa forma”, destacou. 

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Para a deputada, o Senado deve cumprir seu papel como única instituição responsável por fiscalizar a atuação de ministros do STF. Os senadores fazem a sabatina de indicações, além de avaliar situações nas quais há crime de responsabilidade, o que pode levar a um impeachment de membros da Suprema Corte. 

Bia apontou a segurança e a saúde no DF como outras pautas importantes. A nível nacional, ela acredita que é essencial pacificar o país e trazer segurança pública. “Para pacificar, precisamos acabar com ameaças de censura. As pessoas têm que poder se expressar livremente sem medo de a Polícia Federal bater na casa delas”, afirmou.

Assista à íntegra do programa: 

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

    Por Manuela Sá**
    postado em 10/08/2026 16:31
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