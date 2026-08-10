Bia Kicis fala sobre prioridades caso seja eleita senadora

A deputada Bia Kicis, presidente do PL/DF e candidata do partido ao Senado, disse que, se eleita, sua prioridade será “recompor o desenho republicano previsto na Constituição”. Nesta segunda-feira (10/08), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — ela afirmou haver um desequilíbrio entre os Três Poderes, fazendo com que o Legislativo sinta-se desprestigiado. O episódio faz parte da série Esquenta Eleições com presidentes de partidos do DF.
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Às jornalistas Denise Rothenburg e Mila Ferreira, Bia falou que há constantes atropelos de outros poderes ao Legislativo. “A invasão do Supremo Tribunal Federal (STF) nas nossas atribuições constitucionais e nas nossas prerrogativas não podem permanecer dessa forma”, destacou.
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Para a deputada, o Senado deve cumprir seu papel como única instituição responsável por fiscalizar a atuação de ministros do STF. Os senadores fazem a sabatina de indicações, além de avaliar situações nas quais há crime de responsabilidade, o que pode levar a um impeachment de membros da Suprema Corte.
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Bia apontou a segurança e a saúde no DF como outras pautas importantes. A nível nacional, ela acredita que é essencial pacificar o país e trazer segurança pública. “Para pacificar, precisamos acabar com ameaças de censura. As pessoas têm que poder se expressar livremente sem medo de a Polícia Federal bater na casa delas”, afirmou.
Assista à íntegra do programa:
*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho
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