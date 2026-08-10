Vídeo: veja interior da casa onde preso de saidão matou idosa

Remédio que a vítima tomava foi encontrado em uma das mesas da casa - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Localizada em Samambaia Sul, a casa onde Leonardo Ferreira de Almeida é suspeito de dopar e matar Francisca Almeida da Silva, 70 anos e estuprar três jovens de 19 e 20 anos, ficou totalmente revirada após os crimes.











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O imóvel é dividido em cinco cômodos e um barraco no fundo do lote, que Francisca cedeu ao homem que, depois, a matou.

Veja o vídeo:

Na parte de trás, a perícia localizou bitucas de cigarro, restos de cigarros de maconha e diversos frascos de medicamentos. Na parte principal da casa, onde as jovens foram dopadas, amarradas e estupradas, a polícia encontrou gravatas que foram usadas para amarrar as vítimas e um sutiã sujo de sangue. Na mesa da cozinha, também havia outros medicamentos.

A família suspeita que Leonardo tenha aplicado uma dose grande de insulina em Francisca, o que teria ocasionado a morte dela. A perícia do corpo da idosa ainda não foi concluída e dará informações mais detalhadas da morte da mulher após a finalização do procedimento.