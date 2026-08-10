InícioCidades DF
Crime em Samambaia

Vídeo: veja interior da casa onde preso de saidão matou idosa

O imóvel ficou totalmente revirado após os crimes cometidos por Leonardo Ferreira de Almeida. Na residência, a polícia encontrou remédios e restos de droga

Remédio que a vítima tomava foi encontrado em uma das mesas da casa - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Remédio que a vítima tomava foi encontrado em uma das mesas da casa - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Localizada em Samambaia Sul, a casa onde Leonardo Ferreira de Almeida é suspeito de dopar e matar Francisca Almeida da Silva, 70 anos e estuprar três jovens de 19 e 20 anos, ficou totalmente revirada após os crimes. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

  • 10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa.
    10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito.
    10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa.
    10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito.
    10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O imóvel é dividido em cinco cômodos e um barraco no fundo do lote, que Francisca cedeu ao homem que, depois, a matou.

Veja o vídeo:

Na parte de trás, a perícia localizou bitucas de cigarro, restos de cigarros de maconha e diversos frascos de medicamentos. Na parte principal da casa, onde as jovens foram dopadas, amarradas e estupradas, a polícia encontrou gravatas que foram usadas para amarrar as vítimas e um sutiã sujo de sangue. Na mesa da cozinha, também havia outros medicamentos. 

A família suspeita que Leonardo tenha aplicado uma dose grande de insulina em Francisca, o que teria ocasionado a morte dela. A perícia do corpo da idosa ainda não foi concluída e dará informações mais detalhadas da morte da mulher após a finalização do procedimento. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Luiz Fellipe Alves e Darcianne Diogo
postado em 10/08/2026 22:23
SIGA
x