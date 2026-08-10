Forças de segurança buscam acusado de assassinar idosa e estuprar jovens

Forças de segurança fazer cerco na busca por acusado de assassinar idosa e estuprar jovens - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

As forças de Segurança do DF montaram uma força-tarefa para localizar Leonardo Ferreira de Almeida, suspeito de assassinar uma idosa de 70 anos e de estuprar três jovens. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (10/8), na QR 307 de Samambaia Sul.

Segundo apurado pelo Correio, Leonardo cumpria pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) por crimes de homicídio e estupro. Na quinta-feira (6/8), ele deixou a unidade prisional e seguiu para a casa da vítima, em Samambaia.

De acordo com a família, Francisca conheceu Leonardo no complexo penitenciário da Papuda, durante as visitas que fazia ao filho. "Minha mãe visitava meu irmão no presídio por muito tempo. Lá, conheceu o Leonardo e queria muito ajudá-lo. Ela ajudou muita gente, ofereceu lar, comida, cama para dormir. Era uma pessoa que só pensava em ajudar”, disse, ao Correio, Francivânia Almeida, uma das filhas de Francisca.

Dinâmica

Como não tinha família no DF, Leonardo passava o período do saidão na casa de Francisca. Na quinta, ele saiu do CPP e seguiu para Samambaia. Segundo familiares da idosa, ele ia para outros lugares durante o dia e voltava para dormir, para não perder a fiscalização da Polícia Penal.

A aposentada morava com as duas netas. Na manhã desta segunda-feira, segundo testemunhas, Leonardo dopou Francisca com medicações que ela costumava usar. Dopou também as duas netas e uma terceira jovem, amiga das meninas que estava na casa.

Qualquer informação sobre o paradeiro do fugitivo, ligue 197 ou 190.

Leonardo Ferreira de Almeida, preso do regime semiaberto, foi identificado como responsável pelo assassinato de uma idosa de 70 anos e pelo estupro de três jovens (foto: Cedido ao Correio)