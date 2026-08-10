Jovens foram dopadas, amarradas e estupradas por assassino de idosa

As jovens de 19 e 20 anos foram mantidas em cárcere privado por Leonardo Ferreira de Almeida, suspeito de dopar e matar uma idosa de 70 anos, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Elas contaram à polícia que Leonardo entrou na residência, localizada na QR 307, em Samambaia, e drogou as vítimas, amarrando-as logo depois. Devido à alta dosagem da substância utilizada por Leonardo, a idosa não resistiu e morreu.

Segundo informações colhidas pelo Correio, Leonardo foi beneficiado com o saidão de Dia dos Pais na quinta-feira (6/8). A família relatou a idosa ajudava Leonardo com moradia e alimentação.

Após cometer o estupro, Leonardo sequestrou uma das vítimas, uma moça de 19 anos, e saiu da casa, deixando as outras jovens amarradas. A idosa estava trancada em um quarto no fundo do imóvel.

Uma das jovens conseguiu sair da residência e procurar a polícia para denunciar o crime.

A outra vítima, a que foi levada por Leonardo, foi encontrada ensanguentada em uma área de mata no Morro da Cruz, em São Sebastião. Ela foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) para realizar exames.

Crime

Como não tinha família no DF, Leonardo passava o período do saidão na casa da idosa. Na quinta, ele saiu do CPP e seguiu para Samambaia.Segundo familiares da vítima, ele ia para outros lugares durante o dia e voltava para dormir, para não perder a fiscalização da Polícia Penal.

A aposentada morava com as duas netas. Na manhã desta segunda-feira, segundo testemunhas, Leonardo dopou idosa com medicações que ela costumava usar. Dopou também as duas netas e uma terceira jovem, amiga das meninas que estava na casa.