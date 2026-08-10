"Acreditava na ressocialização", diz filha de idosa morta por preso do saidão

Após os crimes, uma das jovens violentadas foi sequestrada pelo suspeito e levada a uma região de mata no Morro da Cruz, em São Sebastião. A vítima foi encaminhada ao IML. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

“Morreu ajudando os outros." As palavras são de uma das filhas de uma idosa de 70 anos, assassinada na manhã desta segunda-feira (10/8), dentro de casa, na QR 307 de Samambaia Sul. O autor do crime é Leonardo Ferreira de Almeida, preso do regime semiaberto. Até a última atualização desta reportagem, ele seguia foragido.

A aposentada morava com as duas netas jovens em uma casa simples, de portão branco e muro verde. Quando souberam do homicídio, moradores, familiares e pessoas beneficiadas pela idosa lotaram a rua. Segundo a filha da vítima, a mãe tinha a alma bondosa, gostava de prestar apoio às pessoas em vulnerabilidade social.

Leonardo era uma delas. Os dois se conheceram no Complexo Penitenciário da Papuda, em decorrência das visitas feitas pela idosa ao filho. Como Leonardo não tinha família no DF, a aposentada ofereceu o próprio lar para abrigá-lo no período de saída temporária. “Ela acreditava na reinserção, na mudança de vida das pessoas”, contou a filha dela.

Na quinta, ele saiu do CPP e seguiu para Samambaia. Segundo testemunhas, ele ia para outros lugares durante o dia e voltava para dormir, para não perder a fiscalização da Polícia Penal.

Na manhã desta segunda-feira, conforme relatado pelos familiares, Leonardo dopou a idosa com medicações que ela costumava usar. Dopou também as duas netas e uma terceira jovem, amiga das meninas que estava na casa.

Após os crimes, uma das jovens violentadas foi sequestrada pelo suspeito e levada a uma região de mata no Morro da Cruz, em São Sebastião. A vítima foi encaminhada ao IML.

Leonardo segue foragido. A polícia pede para que, quem tiver informações, ligue para o número 197 ou 190.

Leonardo Ferreira de Almeida, preso do regime semiaberto, foi identificado como responsável pelo assassinato de uma idosa de 70 anos e pelo estupro de três jovens (foto: Cedido ao Correio)