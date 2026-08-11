Homem morto com 36 facadas em hotel do DF era restaurador de arte do Senado

O homem de 52 anos morto com 36 facadas dentro de um quarto do Caribe Palace Hotel, em Taguatinga, era Walas Fidelis da Silva, restaurador de obras de arte do Senado Federal. O crime ocorreu na manhã de domingo (9/8). O suspeito foi preso nesta segunda-feira (10/8) pela Polícia Civil.

Walas havia se mudado para Brasília em junho deste ano. Desde o dia 1º daquele mês, trabalhava como técnico terceirizado de conservação e restauro. Atuava na preservação e restauração de documentos históricos, obras raras e peças de arte do acervo sob responsabilidade da Secretaria de Gestão da Informação e Documentação do Senado.

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No domingo (9/8), segundo as investigações, Walas e o suspeito do crime chegaram juntos ao hotel por volta de 1h da madrugada. Eles alugaram um quarto para, em princípio, usar drogas. Cerca de oito horas depois, uma discussão no local terminou em agressão. Funcionários encontraram o homem morto após ouvirem uma intensa briga no quarto. Além das 36 perfurações provocadas por golpes de faca, os policiais encontraram uma escova de dentes introduzida em um dos olhos da vítima.

Depois do crime, o suspeito deixou o hotel pulando o muro dos fundos. Câmeras de segurança registraram a entrada dos dois no estabelecimento e a fuga.

A partir das imagens e de outras diligências, investigadores da 17ª DP identificaram o suspeito. Ele foi localizado nesta segunda-feira no centro de Ceilândia. No momento da prisão, usava o mesmo boné que aparece nas imagens das câmeras do hotel.

"Em depoimento, o homem afirmou que havia ido ao hotel com a vítima para consumir drogas. Disse ainda que dormia quando teria sido acordado pelo homem, que, segundo sua versão, estaria nu e sobre seu corpo", narrou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP. O suspeito alegou ter reagido à situação com golpes de faca.

