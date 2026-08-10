Homem é morto com 36 facadas dentro de hotel em Taguatinga; suspeito é preso

Imagens de câmeras de segurança flagraram a vítima e o suspeito antes do crime - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem de 52 anos foi morto com 36 golpes de faca dentro de um quarto de hotel em Taguatinga. O suspeito do crime, que estava em situação de rua, foi preso nesta segunda-feira (10/8) pela Polícia Civil do Distrito Federal.

O homicídio ocorreu na manhã de domingo (9/8), em um hotel na QND 13. Segundo a investigação da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), o suspeito e a vítima chegaram juntos ao estabelecimento por volta da 1h e alugaram um quarto.

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Cerca de oito horas depois, uma discussão no local terminou em agressão. Funcionários encontraram o homem morto após ouvirem uma intensa briga no quarto. Além das 36 perfurações provocadas por golpes de faca, os policiais encontraram uma escova de dentes introduzida em um dos olhos da vítima.

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Depois do crime, o suspeito deixou o hotel pulando o muro dos fundos. Câmeras de segurança registraram a entrada dos dois no estabelecimento e a fuga.

A partir das imagens e de outras diligências, investigadores da 17ª DP identificaram o suspeito. Ele foi localizado nesta segunda-feira no centro de Ceilândia. No momento da prisão, usava o mesmo boné que aparece nas imagens das câmeras do hotel.

"Em depoimento, o homem afirmou que havia ido ao hotel com a vítima para consumir drogas. Disse ainda que dormia quando teria sido acordado pelo homem, que, segundo sua versão, estaria nu e sobre seu corpo", narrou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP. O suspeito alegou ter reagido à situação com golpes de faca.

A polícia, no entanto, o autuou em flagrante pelo homicídio e também por furto. De acordo com a investigação, ele levou o celular da vítima depois da morte.

O suspeito tem antecedente por importunação sexual e permanece à disposição da Justiça.