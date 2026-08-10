Assassino de idosa e abusador de jovens cumpria 35 anos por homicídio e estupro

Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, acusado de matar uma idosa de 70 anos e estuprar três jovens, tem uma ficha criminal por crimes graves e enfrenta uma condenação de mais de 35 anos de cadeia. Até a última atualização dessa reportagem, o criminoso seguia foragido.

Preso há mais de 10 anos em regime fechado no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) do Complexo Penitenciário da Papuda, Leonardo foi condenado a 6 anos, em 2005, pelo crime de estupro e furto. Em julho de 2009, a Justiça o sentenciou a 26 anos e 9 meses por homicídio qualificado e outro estupro. Por duas vezes, descumpriu o benefício da saída temporária.

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Na quinta-feira (6/8), Leonardo foi um dos 1.520 presos liberados pela Justiça para o quinto saidão do ano, o do Dia dos Pais. Deixou o CIR rumo à casa de Francisca Almeida da Silva, 70 anos, uma senhora mãe de um amigo de cela. Segundo familiares, Francisca dedicava a vida ao cuidado com os outros e sensibilizava-se a ajudar.













Como Leonardo não tinha família no DF, a aposentada ofereceu um barraco aos fundos da casa dela, na QR 307 de Samambaia, para ele ficar durante o período da saída temporária. Não era a primeira vez. Registros fotográficos mostram Leonardo ao lado de Francisca e de parentes dela em uma festa de Natal organizada pela aposentada. “Amo vocês”, escreveu ele em uma publicação nas redes sociais.

O crime

O passo a passo do crime é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). Mas as investigações preliminares indicam que Leonardo, entre a madrugada e a manhã de ontem, dopou Francisca e as três jovens que estavam com ela — duas são netas e a outra é amiga das meninas. Desconfia-se que a substância usada tenha sido o próprio medicamento de Francisca, mas em uma dosagem absurda.

Na casa, pedaços de corda retirados da rede no quintal foram encontrados, o que sugere que as vítimas tenham sido amarradas. Depois de dopar as quatro e, consequentemente, matar a idosa, Leonardo abusou sexualmente das três jovens. O corpo de Francisca foi encontrado no barraco aos fundos.

Uma das jovens, a amiga das netas, acordou e foi sequestrada e levada pelo autor a uma área de mata na região do Morro da Cruz, em São Sebastião. Informações preliminares dão conta de que ele usou um transporte por aplicativo para o deslocamento. A jovem foi encontrada com ferimentos e encaminhada ao IML.

O crime foi descoberto graças a uma das netas de Francisca, que adormeceu, encontrou o corpo da avó e correu para pedir ajuda a um vizinho. Depois disso, a polícia chegou e isolou o local. A polícia pede para que, quem tiver informações do acusado, ligue para os números 197 ou 190.

