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Assassino de idosa e abusador de jovens cumpria 35 anos por homicídio e estupro

Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, acusado de matar uma idosa de 70 anos e estuprar três jovens em Samambaia, estava preso há mais de 10 anos em regime fecha no Complexo Penitenciário da Papuda, de onde fugiu durante saidão de Dia dos Pais

Leonardo ostenta vasta ficha criminal - (crédito: Material cedido ao Correio)
Leonardo ostenta vasta ficha criminal - (crédito: Material cedido ao Correio)

Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, acusado de matar uma idosa de 70 anos e estuprar três jovens, tem uma ficha criminal por crimes graves e enfrenta uma condenação de mais de 35 anos de cadeia. Até a última atualização dessa reportagem, o criminoso seguia foragido.

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Preso há mais de 10 anos em regime fechado no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) do Complexo Penitenciário da Papuda, Leonardo foi condenado a 6 anos, em 2005, pelo crime de estupro e furto. Em julho de 2009, a Justiça o sentenciou a 26 anos e 9 meses por homicídio qualificado e outro estupro. Por duas vezes, descumpriu o benefício da saída temporária.

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Na quinta-feira (6/8), Leonardo foi um dos 1.520 presos liberados pela Justiça para o quinto saidão do ano, o do Dia dos Pais. Deixou o CIR rumo à casa de Francisca Almeida da Silva, 70 anos, uma senhora mãe de um amigo de cela. Segundo familiares, Francisca dedicava a vida ao cuidado com os outros e sensibilizava-se a ajudar.

  • Leonardo ostenta vasta ficha criminal
    Leonardo ostenta vasta ficha criminal Material cedido ao Correio
  • 10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa.
    10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa.
    10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito.
    10/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Feminicídio em Samambaia Sul, idosa é assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 10/08/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Feminic..dio em Samambaia Sul, idosa .. assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito.
    10/08/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Feminic..dio em Samambaia Sul, idosa .. assassinada e as netas violentadas por homem que estava em morando em sua casa. Casa dos fundos onde morava o suspeito. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Como Leonardo não tinha família no DF, a aposentada ofereceu um barraco aos fundos da casa dela, na QR 307 de Samambaia, para ele ficar durante o período da saída temporária. Não era a primeira vez. Registros fotográficos mostram Leonardo ao lado de Francisca e de parentes dela em uma festa de Natal organizada pela aposentada. “Amo vocês”, escreveu ele em uma publicação nas redes sociais.

O crime

O passo a passo do crime é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). Mas as investigações preliminares indicam que Leonardo, entre a madrugada e a manhã de ontem, dopou Francisca e as três jovens que estavam com ela — duas são netas e a outra é amiga das meninas. Desconfia-se que a substância usada tenha sido o próprio medicamento de Francisca, mas em uma dosagem absurda.

Na casa, pedaços de corda retirados da rede no quintal foram encontrados, o que sugere que as vítimas tenham sido amarradas. Depois de dopar as quatro e, consequentemente, matar a idosa, Leonardo abusou sexualmente das três jovens. O corpo de Francisca foi encontrado no barraco aos fundos.

Uma das jovens, a amiga das netas, acordou e foi sequestrada e levada pelo autor a uma área de mata na região do Morro da Cruz, em São Sebastião. Informações preliminares dão conta de que ele usou um transporte por aplicativo para o deslocamento. A jovem foi encontrada com ferimentos e encaminhada ao IML.

O crime foi descoberto graças a uma das netas de Francisca, que adormeceu, encontrou o corpo da avó e correu para pedir ajuda a um vizinho. Depois disso, a polícia chegou e isolou o local. A polícia pede para que, quem tiver informações do acusado, ligue para os números 197 ou 190.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/08/2026 23:32
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