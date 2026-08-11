Expedito Mendonça, candidato do PCO ao GDF, defende "evolução na consciência dos trabalhadores"

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Expedito Mendonça (PCO), participa da sabatina do Correio Braziliense desta terça-feira (11/8). Ao chegar, ele afirmou que a candidatura não alimenta “ilusões” com o processo eleitoral.



Para o político, o objetivo central da campanha é operar uma “evolução na consciência dos trabalhadores” para que eles próprios se organizem e solucionem os problemas, minimizando o papel da eleição de parlamentares ou governantes como via de transformação radical.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Nós participamos das eleições da mesma forma como nós intervimos em outras atividades. Para nós, participar das eleições é um momento muito especial para podermos nos apresentar, mostrar a nossa plataforma e ser um elemento para operar uma evolução na consciência dos trabalhadores”, declarou Mendonça.

Mendonça destacou a importância do espaço na imprensa tradicional, classificando-o como “super importante” devido ao fato de o PCO sofrer restrições legais por não ter representação o Congresso Nacional, que limitam seu tempo e presença nos debates e veículos de comunicação.

“Para um partido como o nosso, cujo espaço na imprensa é muito limitado por força da legislação, é superimportante esse espaço para podermos apresentar as nossas propostas e fazer com que haja uma visibilidade para os candidatos que têm essa restrição legal”, enfatizou o candidato.

O candidato posicionou o partido como uma organização socialista e estritamente ligada à luta dos trabalhadores, utilizando o pleito como uma “frente de intervenção” para apresentar seu programa e sua plataforma política.

Ao ser questionado sobre a importância do voto, Expedito reiterou que as eleições são instrumentos limitados para a transformação da sociedade, apontando que a história do país demonstra a insuficiência da via eleitoral para mudanças profundas.

“As eleições são muito limitadas numa perspectiva de transformação. É só a gente ver: há quantos anos o país vota? Não temos expectativas maiores em relação a que o voto possa operar uma transformação radical na sociedade”, disse Mendonça.

Segundo o candidato, a participação do PCO serve para abrir o debate sobre os problemas reais de Brasília e do país, fortalecer a organização e a compreensão política da classe trabalhadora, e utilizar a visibilidade eleitoral para levar a mensagem do partido a quem, usualmente, não tem acesso a ela por força da legislação.

Expedito Mendonça encerrou a introdução reforçando que a expectativa da sigla não reside na vitória na urnas como fim em si mesmo, mas no fortalecimento da consciência da necessidade de uma transformação estrutural do processo político.

“Acreditamos que é necessário participar das eleições como mais uma frente de intervenção para levar a mensagem aos trabalhadores. O voto é um elemento que pode fortalecer a consciência, a organização e a compreensão da necessidade de transformação”, ressaltou o político.



O Correio realiza a sabatina ao longo de todo o dia, entrevistando 11 candidatos ao GDF. O evento pode ser acompanhado ao vivo pelo YouTube do jornal. No dia 1º de setembro, o Correio irá promover o debate entre os candidatos ao governo da capital.

