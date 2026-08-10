Sabores de Brasília ganham noite de reconhecimento

Em 1º de julho, a segunda edição do Prêmio BRB Card de Gastronomia Encontro Gastrô foi realizada em Goiânia - (crédito: Gabriella Collodetti/CB/D.A Press)

A gastronomia de Brasília foi celebrada nesta segunda-feira (10/8) durante o 13º Prêmio BRB Card de Gastronomia Encontro Gastrô. O evento reuniu profissionais do setor, empresários e autoridades em uma noite dedicada aos sabores brasilienses.

O presidente do Correio, Guilherme Machado, ressaltou a importância da parceria com a Revista Encontro e da ação para fortalecer um segmento que tem impacto direto na economia.

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“Esse evento é uma tradição para motivar a indústria de entretenimento dos restaurantes, que só vem se consolidando. Nesta área de gastronomia, Brasília é um dos grandes destaques do Brasil. Então, essa é uma forma de a gente reverenciar esse segmento tão importante”, disse.

Para André Lamounier, vice-presidente comercial e institucional do Correio, a iniciativa vai além da premiação dos melhores estabelecimentos e profissionais. Segundo ele, o reconhecimento também funciona como um incentivo para que o setor continue se desenvolvendo.

“O intuito é premiar, enaltecer os talentos da gastronomia de Brasília e, ao mesmo tempo, valorizar a própria gastronomia como um todo. Então, na medida que você lança um prêmio, um concurso que distingue os melhores naquele ano, você aplaude a gastronomia como um todo e incentiva o setor a crescer, a desenvolver, a melhorar”, contou.

Lamounier também adiantou que a edição conta com novidades e surpresas. “Posso adiantar que tem muitas novidades, o que demonstra de forma inequívoca que Brasília tem uma gastronomia dinâmica, que se renova, inquieta, como essa cidade é”, destacou.

Entre as autoridades presentes estava Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF. Ele ressaltou a contribuição da instituição para a qualificação dos profissionais que atuam no setor. “É uma celebração da gastronomia que vai formando essa identidade de Brasília, terceiro maior polo gastronômico do país. Celebrar com proprietários, com sócios, com chefes de cozinha, com trabalhadores, é uma grande homenagem para Brasília”, afirmou.

“O Senac-DF tem um grande compromisso com o desenvolvimento da melhoria dos serviços, dos restaurantes e bares, formando mão de obra qualificada para chegar nas empresas produzindo, melhorando o nível da produção, e o Senac vem contribuindo para que Brasília tenha cada vez mais destaque no setor”, completou.