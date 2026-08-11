Arruda promete reestruturação na saúde e construção de hospitais

Arruda classifica a estrutura do Iges como "um caso de polícia" e acusa o órgão de se transformar em um loteamento de apadrinhamentos políticos - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

O ex-governador e candidato ao Governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) participa, nesta terça-feira (11/8), da sabatina promovida pelo Correio Braziliense com os postulantes ao Palácio do Buriti. Durante a entrevista, Arruda critica duramente a atuação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) e defende mudanças profundas no modelo de gestão da saúde pública da capital.

O postulante do PSD classifica a estrutura do Iges como "um caso de polícia" e acusa o órgão de se transformar em um loteamento de apadrinhamentos políticos. "O Iges virou um cabide de emprego. Tem mais de 800 funcionários que não têm nenhuma capacitação na área de saúde e estão lá por ser indicados de deputados. O departamento de compras do Iges virou um mercado persa. Falta remédio, as farmácias estão sem remédio para os idosos", afirma.

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Para solucionar o déficit de pessoal e reestruturar o atendimento, Arruda sugere o corte de cargos comissionados na estrutura do Executivo local para financiar a contratação de profissionais de saúde. "Nós precisamos de mais 150 equipes de Saúde da Família e de mil médicos. Basta demitir os 722 cabos eleitorais que estão na Casa Civil e contratar os médicos", avalia.

O ex-governador promete ainda a construção de novos hospitais no Recanto das Emas, São Sebastião, Sol Nascente, além do Hospital do Câncer e de um centro de altas especialidades na região do Centrad. Questionado sobre a postura no debate político e o embate com a atual gestão do GDF, Arruda critica os indicadores de segurança pública, saúde e educação do Distrito Federal, comparando a situação local com a de Estados vizinhos.

"Eles estão aí há oito anos (Ibaneis Rocha e Celina Leão), um tentando dizer que não conhece o outro. Querem continuar com tudo isso? Votem em quem está no poder. Agora, quem quer um projeto de mudança tem vários caminhos, e eu estou apresentando a minha experiência e o meu projeto para uma Brasília melhor", reforça.

Ao rebater a dinâmica das candidaturas na disputa pelo GDF, o ex-governador defende o confronto de ideias com a atual administração como um pilar essencial do processo democrático. Ele destaca que a apresentação de um projeto de oposição responde ao desejo de parcelas da população que exigem soluções imediatas para as crises enfrentadas no cotidiano da capital.

Fique ligado

A entrevista faz parte da série de sabatinas promovida pelo Correio Braziliense nesta terça-feira com os 11 postulantes ao GDF: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Elisson Ferreira (Agir), Expedito Mendonça (PCO), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), Rico Pinheiro (PRTB), Robson Raymundo (PSTU) e Samara Mineiro (UP). Cada candidato responde a perguntas da bancada de jornalistas do Correio por uma hora, apresentando propostas para temas prioritários como saúde, educação e segurança. O evento segue ao vivo até as 18h no canal do Correio no YouTube.