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Rico Pinheiro defende soluções para o BRB, saúde e educação no DF

Em sabatina, pré-candidato ao GDF pelo PRTB aponta falhas na gestão da saúde, propõe parcerias para ajudar no fomento do comércio local e cobra novo modelo educacional para resgatar jovens no DF

Na área econômica, o pré-candidato alertou para o impacto da inflação, a necessidade de atração de indústrias e ressaltou a importância de dar suporte aos empreendedores e trabalhadores informais. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Na área econômica, o pré-candidato alertou para o impacto da inflação, a necessidade de atração de indústrias e ressaltou a importância de dar suporte aos empreendedores e trabalhadores informais. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante sabatina realizada na manhã desta terça-feira (11/8), no Correio Braziliense, o pré-candidato Rico Pinheiro (PRTB) direcionou críticas ao atual Governo do Distrito Federal (GDF). Ao abordar a crise financeira e a liquidez do Banco de Brasília (BRB), ele defendeu alternativas por meio de acordos e gestão orçamentária. “Precisamos encontrar a melhor saída para que não usemos o fundo garantidor. O BRB já estava em uma escalada para ser um banco nacional. Hoje, a melhor opção seria o empréstimo”, completou. 

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Ao analisar o sistema público de saúde, Rico Pinheiro cobrou responsabilidade do Poder Executivo e argumentou que os gargalos nos atendimentos não decorrem da falta de médicos, mas de falhas administrativas. "É um problema do governo Ibaneis e Celina, porque hoje temos pessoas morrendo em fila. Hoje, no DF há um contingente de 19 mil médicos. Não se trata de problema profissional, e sim problema de gestão. Precisamos fazer concurso público, mas precisamos organizar a gestão."

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Na área econômica, o pré-candidato alertou para o impacto da inflação, a necessidade de atração de indústrias e ressaltou a importância de dar suporte aos empreendedores e trabalhadores informais. "Estamos vivendo um momento crítico. Temos que gerar emprego, gerar renda. Hoje o que a gente precisa fazer é que as mais de 200 mil empresas possam ser fomentadas de alguma forma. O dinheiro do BRB poderia ajudar, tirando as pessoas do desemprego e da falta de oportunidade. Precisamos fortalecer os comerciantes e ambulantes."

Por fim, ao tratar da evasão escolar e dos desafios da juventude, Rico Pinheiro falou sobre a modernização do ensino e ações direcionadas para evitar o abandono escolar. De acordo com o pré-candidato, é necessário atrair os mais novos para o mundo da tecnologia e da inteligência artificial, além de criar programas para que seus talentos e potenciais possam ser identificados da melhor maneira. 

“No Sol Nascente pode ter um gênio da tecnologia e a gente não sabe. Esses jovens precisam ser direcionados, essa juventude está sem orientação. A gente precisa, hoje, trazer esses jovens, falar sobre a grandeza que eles têm. Essa juventude é extremamente inteligente, mas acabam entrando nos jogos e nas drogas. Precisamos de projetos para que eles se identifiquem. Esse modelo de educação precisa mudar”, finalizou. 

Fique por dentro

O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 11/08/2026 10:20 / atualizado em 11/08/2026 10:21
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