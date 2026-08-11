Sabatina do Correio debate futuro do DF com postulantes ao Buriti

Será realizada nesta terça-feira (11/8), a partir das 7h, no auditório do Correio Braziliense, a tradicional sabatina com os candidatos e candidatas ao Governo do Distrito Federal. Onze postulantes estão confirmados: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Elisson Ferreira (Agir), Expedito Mendonça (PCO), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), Rico Pinheiro (PRTB), Robson Raymundo (PSTU) e Samara Mineiro (UP).

Os convites foram feitos a todos os nomes aptos a participar da eleição para o Palácio do Buriti. A sabatina deve se encerrar às 18h e será transmitida ao vivo pelo Youtube do Correio e pode ser acompanhada on-line. Está previsto para 1º de setembro o debate com todos e todas interagindo entre si.

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A sabatina terá o mesmo formato da que o jornal fez com os candidatos à Presidência da República, com os jornalistas no palco e o postulante ao centro, respondendo às perguntas e apresentando suas propostas.

Os mediadores serão o editor de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense, Carlos Alexandre de Souza; a editora de Opinião, Carmen Souza; e as colunistas de Política Ana Maria Campos (local) e Denise Rothenburg (nacional).

O evento ocorre após o período das convenções partidárias, etapa em que os partidos definem, oficialmente, seus candidatos e que se encerrou em 5 de agosto. Agora, as legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, conforme prevê o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Algumas chapas ainda não definiram os respectivos candidatos a vice-governador (a).

Cada candidato responderá às perguntas dos jornalistas do Correio durante uma hora. A sabatina será uma oportunidade para eles apresentarem as suas propostas de governo para diferentes áreas, como infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, planejamento urbano, entre outros.

Temas em alta

De acordo com a pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, a saúde é o tema prioritário dos eleitores para o pleito deste ano. Na sequência, vem educação, segurança pública, transporte público, combate à corrupção, entre outros assuntos.

Cientista política pela Universidade de Brasília (UnB), Teresa Starling avaliou que estes resultados mostram que o eleitorado está preocupado principalmente com a qualidade dos serviços públicos. "Saúde, educação e segurança são áreas em que a população percebe os problemas de forma muito concreta no dia a dia. O eleitor tende a priorizar aquilo que afeta diretamente sua rotina, como conseguir atendimento médico, ter acesso a uma boa escola ou sentir segurança para sair de casa", analisou.

"O cenário político brasileiro continua bastante polarizado, então é improvável que os debates ideológicos desapareçam. Ao mesmo tempo, pesquisas como essa indicam quais assuntos mobilizam mais o eleitorado, e por isso é natural que os candidatos apresentem propostas para saúde, educação e segurança", observou Teresa. "Cada grupo político tende a enquadrar esses temas de acordo com sua visão de governo e suas prioridades, mas dificilmente deixará de abordá-los, justamente porque são as principais demandas da população", acrescentou a especialista.

A questão da população em situação de rua é mais uma das pautas que vai influenciar na escolha dos eleitores do Distrito Federal nas eleições de 2026. A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política também constatou que 92,8% dos eleitores afirmam que o tema deve ser importante ou importantíssimo para o próximo governador ou governadora da capital.

Próximas datas importantes do calendário eleitoral

15/8: prazo final para registro de candidaturas

16/8: data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet

20/8: último dia para o requerimento, a alteração ou o cancelamento da habilitação para votar em seção distinta da origem, das eleitoras e eleitores

1º/10: último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno

4/10: votações do primeiro turno, das 8h às 17h

25/10: votações do segundo turno, das 8h às 17h