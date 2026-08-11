Samara Mineiro (UP) defende moradia, emprego e acolhimento para mulheres

A expansão de abrigos e o suporte jurídico e psicológico foram destacados pela candidata da UP para proteger as mulheres - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Candidata ao governo do Distrito Federal pelo Unidade Popular (UP), Samara Mineiro defendeu, durante sabatina realizada pelo Correio Braziliense, uma política para as mulheres que vá além da criação de uma Secretaria da Mulher. Segundo ela, o enfrentamento à violência e a promoção da igualdade de gênero devem ser tratados de forma transversal, envolvendo áreas como moradia, emprego, saúde, transporte e segurança.

Entre as principais propostas está a ampliação de casas de referência, casas-abrigo e outros espaços de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica. Samara afirmou que essas estruturas precisam contar com equipes formadas por psicólogos, advogados e assistentes sociais para acolhimento.

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A candidata também relacionou a política habitacional ao combate à violência doméstica. Segundo ela, muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos por não terem condições financeiras ou um local para onde ir. Por isso, defendeu uma política de moradia que garanta acesso à casa própria para mulheres chefes de família.

“Uma política de moradia eficiente que garanta casa para todas as mulheres chefes de família é uma política de enfrentamento à violência contra a mulher”, disse.

Na área econômica, Samara defendeu a ampliação da oferta de empregos e o aumento do salário mínimo como medidas de proteção às mulheres. Para ela, a dependência financeira pode dificultar o rompimento com relacionamentos abusivos.

“Uma política de emprego que amplia o número de empregos, que aumente o valor do salário mínimo, também é uma política para manutenção, para segurança, para garantir a vida das mulheres”, afirmou.

A candidata também defendeu o fortalecimento das políticas de segurança para impedir que agressores denunciados tenham acesso às vítimas. Para ela, o poder público precisa garantir condições para que as mulheres possam se afastar dos autores de violência e permanecer protegidas.

Sobre a criação de uma Secretaria da Mulher, Samara afirmou que a medida poderia ser adotada caso o órgão tivesse uma atuação ampla e articulada com outras políticas públicas. “Se for fundamental, ela será construída sem nenhuma dúvida”, afirmou, ao defender uma secretaria que considere questões como moradia, emprego e acolhimento.

A candidata, no entanto, ressaltou que as políticas para mulheres não devem ficar restritas a uma secretaria. Ela defendeu a ampliação da participação feminina em diferentes áreas do governo e afirmou que o Estado deve criar condições para que mais mulheres ocupem espaços de decisão.

Segundo Samara, a presença de mulheres na política deve estar associada à defesa dos interesses das trabalhadoras. Ela citou transporte público, acesso à saúde e condições de trabalho como temas que devem integrar as políticas de igualdade de gênero.

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