Projeto vai capacitar diaristas no Distrito Federal

Elias Frazão*

Estão abertas, até 31 de outubro, as inscrições para o projeto Embaixadora do Lar, voltado para a capacitação de diaristas no Distrito Federal. As aulas oferecerão conteúdos sobre segurança no trabalho, atendimento ao cliente, organização de serviços, empreendedorismo e uso correto de produtos de limpeza. As aulas serão on-line e presenciais. On-line, acontecem pelas redes sociais do projeto @tekcleanbr; e presenciais, na Chame a Lu, no Conic.

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As participantes passam a ter acesso a uma comunidade voltada à troca de experiências e conhecimentos, além de workshops e conteúdos educativos. As atividades abordam dúvidas e situações presentes na rotina das profissionais, com orientações sobre técnicas de limpeza, cuidados com a saúde e desenvolvimento profissional.



Cinquenta participantes serão selecionadas para integrar uma imersão presencial gratuita. Nessa etapa, elas participarão de treinamentos práticos e atividades sobre higienização profissional, prevenção de acidentes domésticos, organização do trabalho e desenvolvimento pessoal e profissional.



As aulas seguem até dezembro e, ao fim do processo, além de concorrer a R$ 30 mil em prêmios, uma das participantes será contratada para atuar durante 12 meses como embaixadora oficial da TekClean, participando de ações relacionadas a boas práticas e à valorização das profissionais da limpeza. As inscrições podem ser feitas pelo site da TekClean ou neste link.

Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho