Lixo eletrônico vira ferramenta para a inclusão digital no DF

A campanha do IGG e Zero Impacto combate o lixo eletrônico, promovendo a destinação correta de componentes como placas-mãe e toners - (crédito: Divulgação)

Uma campanha do Instituto Gabriel Gastal (IGG), em parceria com a Zero Impacto, arrecadou uma tonelada de computadores e celulares no Distrito Federal. A iniciativa transforma equipamentos sem uso em ferramentas para inclusão digital e promove a sustentabilidade.

Os materiais passam por triagem e avaliação técnica. Equipamentos em boas condições são recondicionados e destinados a projetos sociais e instituições de ensino. Aqueles que não podem ser reaproveitados recebem uma destinação ambientalmente adequada.

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Paloma Gastal, presidente do IGG, celebra a adesão da comunidade. “Queremos levar computadores a jovens que precisam desses equipamentos para estudar, se capacitar e buscar novas oportunidades no mercado de trabalho”, afirma. Organizações interessadas podem entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99616-3899.

Do sinal para o sonho da tecnologia

Luan da Silva, de 29 anos, é um dos beneficiados. Vendedor de frutas em um semáforo do DF e pai de duas crianças, ele sonha em estudar computação. O acesso a um computador representa o primeiro passo para mudar sua trajetória profissional.

“Sempre sonhei em seguir carreira na área de tecnologia, mas precisei priorizar minha família. Agora, com a ajuda do IGG, vejo uma possibilidade de começar esse caminho”, conta Luan.

Ele também se inscreveu nos cursos gratuitos de inteligência artificial e computação em nuvem oferecidos pelo instituto em colaboração com a Amazon Web Services (AWS). A parceria, por meio do programa AWS Treina Brasil, disponibiliza 30 mil vagas.

“A transformação digital está criando novas possibilidades de trabalho, mas essas oportunidades só serão realmente inclusivas se as pessoas tiverem acesso tanto à capacitação quanto aos equipamentos”, destaca Paloma Gastal.

Impacto ambiental e sustentabilidade

A campanha também enfrenta o problema do lixo eletrônico. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que a geração desses resíduos cresce mais rápido que a capacidade de reciclagem. Em 2022, o Brasil gerou 2,4 milhões de toneladas, com apenas uma pequena parte reciclada formalmente.

Felipe Ferreira, CEO da Zero Impacto, explica que o descarte correto é fundamental. “Se vai na tomada ou utiliza pilha ou bateria, é considerado lixo eletrônico”, diz. Descartados de forma errada, esses materiais podem liberar substâncias tóxicas como chumbo e mercúrio, contaminando o solo e a água.

Pontos de coleta abertos ao público

A iniciativa conta com o apoio do Pontão Lago Sul, Shopping Gilberto Salomão, DCE do CEUB e Instituto +Brasal. Quem deseja contribuir pode entregar equipamentos em desuso nos seguintes locais:

Pontão Lago Sul: SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Shopping Gilberto Salomão: SHIS QI 5, Conjunto 16 – Lago Sul

Zero Impacto: SAAN Quadra 2, Lote 805 – Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.