Incêndios mobilizam bombeiros no Zoológico de Brasília e em casa em São Sebastião

Bombeiros atuaram no combate às chamas em área de vegetação na reserva do Zoológico de Brasília, com apoio de drones e aeronave da corporação - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Brunna Ramos*

Dois incêndios registrados na tarde desta terça-feira (11/8) mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em diferentes regiões do DF. Um deles ocorreu em uma área de vegetação dentro da reserva do Zoológico de Brasília. O outro atingiu uma residência no Bairro São José, em São Sebastião. No caso da edificação, quatro pessoas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a unidades de saúde.

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A ocorrência de maior proporção foi registrada às 12h55, em uma área de vegetação localizada no interior da reserva do Zoológico de Brasília, nas proximidades dos viveiros de plantas. Para conter as chamas, o CBMDF mobilizou seis viaturas, drones e a aeronave Nimbus, utilizada em operações de combate a incêndios florestais.

Segundo a corporação, as equipes encontraram uma extensa área de vegetação em chamas e iniciaram imediatamente o combate ao fogo devido à proximidade com estruturas sensíveis, como viveiros de mudas e quiosques instalados na região. Militares especializados em incêndios florestais atuaram no local com equipamentos específicos para impedir o avanço das chamas.

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Até a publicação desta nota, o incêndio encontrava-se controlado, mas as equipes permanecem na área realizando o monitoramento e o rescaldo para evitar novos focos. De acordo com os bombeiros, não havia registro de animais atingidos pelo fogo.

O episódio ocorre em um período de estiagem no Distrito Federal, quando a vegetação seca e a baixa umidade relativa do ar aumentam significativamente o risco de incêndios ambientais. Nesta época do ano, o Corpo de Bombeiros intensifica o monitoramento de áreas verdes e reforça os alertas para que a população evite qualquer prática que possa provocar focos de fogo.

Incêndio em residência

Já em São Sebastião, um princípio de incêndio em uma residência mobilizou duas viaturas do CBMDF às 13h52. O caso ocorreu no Bairro São José, nas proximidades de um restaurante da região.

Ao chegarem ao endereço, os militares verificaram que as chamas tiveram início em um colchão localizado em um dos cômodos da casa. Moradores e populares conseguiram controlar o fogo antes da chegada dos bombeiros e auxiliaram na retirada das pessoas que estavam no imóvel.

Uma mulher sofreu queimaduras de primeiro grau e recebeu atendimento no local. Duas crianças também estavam na residência no momento da ocorrência. Embora não tenha sido atingido diretamente pelas chamas, um dos menores sofreu uma queda durante a evacuação e apresentou inchaço na cabeça. As vítimas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade hospitalar da região.

Outro morador, um homem adulto, entrou na residência para ajudar no combate ao fogo e no resgate das pessoas que estavam no interior do imóvel. Durante a ação, ele inalou grande quantidade de fumaça e também precisou ser levado ao hospital, consciente e orientado.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates