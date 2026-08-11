CCBB Brasília celebra Patrimônio Histórico com "rolês" gratuitos

Plano urbanístico de Brasília guia as atividades do Rolê Cultural no CCBB para explorar o patrimônio da capital - (crédito: Divulgação)

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília celebra o Dia Nacional do Patrimônio Histórico em agosto com três atividades gratuitas. A programação do Rolê Cultural – CCBB Educativo convida o público a explorar a cidade e o acervo do centro cultural.

Os ingressos podem ser retirados no site ingressos.ccbb.com.br ou na bilheteria do CCBB Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Aos sábados e domingos, às 13h, acontece o Rolê Territórios e Afetos. A atividade utiliza um grande mapa que se estende do centro cultural a outras regiões do Distrito Federal. Com ele, os participantes reconhecem obras, monumentos e manifestações do patrimônio da capital.

Já na Visita-Espetáculo, o edifício projetado por Oscar Niemeyer se transforma em um tabuleiro. Aos sábados e domingos, às 16h, o público segue pistas escondidas, as "cartas de Niemeyer", em uma busca por obras de arte e detalhes arquitetônicos, com músicas e brincadeiras.

O circuito se encerra com o Rolê no Jogo – Coleção de Arte BB, às sextas e sábados, às 18h. Usando o "Jogo da Coleção de Arte Banco do Brasil", cada participante monta uma coleção própria com obras de artistas como Oscar Niemeyer, Athos Bulcão e Roberto Burle Marx.

Todas as atividades são abertas a diferentes idades. O projeto é uma realização do Ministério da Cultura e tem patrocínio do Banco do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Como chegar ao CCBB

A ação “Vem pro CCBB” oferece uma van gratuita para transportar o público de quinta-feira a domingo. O veículo fica estacionado próximo ao ponto de ônibus da Biblioteca Nacional.

O acesso é gratuito, com ingressos disponíveis no site, na bilheteria do CCBB ou por um QR Code na própria van. A utilização do transporte está sujeita à lotação.

Confira os horários da van:

Biblioteca Nacional – CCBB: 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h.

CCBB – Biblioteca Nacional: 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30 e 21h30.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.