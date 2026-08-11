Incêndio atinge vegetação ao lado da UnB, e aulas são suspensas - (crédito: Reprodução)

Um incêndio atingiu uma área de vegetação localizada ao lado da Universidade de Brasília (UnB), campus de Ceilândia, nesta terça-feira (11/8).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater às chamas. Até o momento, não há informações atualizadas sobre feridos ou sobre a extensão dos danos provocados pelo incêndio, que já foi debelado.

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Em nota, a UnB informou que as atividades presenciais no campus Ceilândia estão suspensas no período da tarde e da noite desta terça-feira (11/8), devido ao incêndio ocorrido nas proximidades e à presença de fumaça intensa na região.

Veja o vídeo:

"A medida foi tomada pela direção da Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde (FCTS), em caráter preventivo, para preservar a saúde e a segurança da comunidade acadêmica. O Corpo de Bombeiros atua na ocorrência e acompanha a situação. Não há registro de danos às instalações da Universidade", complementou a universidade.

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