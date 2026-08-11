PM da reserva, filho e um terceiro suspeito são investigados pela morte de quatro em GO

Ao menos três pessoas estão envolvidas na morte de quatro homens no Setor Parque Lago, em Formosa (GO), na tarde desta terça-feira (11/8). Entre os suspeitos estão um policial militar da reserva, o filho dele e um terceiro homem, morador de Planaltina de Goiás.

A dinâmica e a motivação das mortes são investigadas pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). Segundo informações preliminares, as vítimas chegaram em uma caminhonete Amarok e pararam em frente à casa onde estavam os três homens.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O policial da reserva teria percebido que um dos ocupantes estava armado. Na sequência, ele, o filho e o terceiro homem teriam atirado contra o grupo. Os quatro morreram no local. Depois, os três deixaram a área. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.

A principal linha de investigação é a de que o episódio esteja relacionado a um possível acerto de contas. Das quatro vítimas, três foram identificadas. Elas eram moradoras de São João da Aliança, município goiano.

