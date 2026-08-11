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PM da reserva, filho e um terceiro suspeito são investigados pela morte de quatro em GO

Assassinatos ocorreram no Setor Parque Lago, em Formosa (GO). A principal linha de investigação é a de que o episódio esteja relacionado a um possível acerto de contas

Vítimas estavam em uma caminhonete - (crédito: Cedido ao Correio)
Vítimas estavam em uma caminhonete - (crédito: Cedido ao Correio)

Ao menos três pessoas estão envolvidas na morte de quatro homens no Setor Parque Lago, em Formosa (GO), na tarde desta terça-feira (11/8). Entre os suspeitos estão um policial militar da reserva, o filho dele e um terceiro homem, morador de Planaltina de Goiás.

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A dinâmica e a motivação das mortes são investigadas pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). Segundo informações preliminares, as vítimas chegaram em uma caminhonete Amarok e pararam em frente à casa onde estavam os três homens.

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O policial da reserva teria percebido que um dos ocupantes estava armado. Na sequência, ele, o filho e o terceiro homem teriam atirado contra o grupo. Os quatro morreram no local. Depois, os três deixaram a área. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.

A principal linha de investigação é a de que o episódio esteja relacionado a um possível acerto de contas. Das quatro vítimas, três foram identificadas. Elas eram moradoras de São João da Aliança, município goiano.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2026 21:08
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