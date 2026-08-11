"Até cochilou": motorista relata corrida de suspeito de matar idosa e estuprar jovens

O motorista de transporte por aplicativo Edson Rodrigues relatou ao Correio a sequência da viagem em que levou Leonardo Ferreira de Almeida, 44 anos, e uma das jovens vítimas de estupro até a região do Morro da Cruz, em São Sebastião. Leonardo é procurado pela polícia por suspeita de assassinar uma idosa de 70 anos e estuprar três jovens.

Leonardo se preparava para atender a primeira corrida do dia. Por volta das 11h40, recebeu o acionamento pelo aplicativo para buscar um passageiro na QR 307 de Samambaia Sul. O pagamento já havia sido feito pelo cartão de crédito.

O motorista estacionou em frente à casa de Francisca Almeida da Silva, morta por Leonardo após ser dopada. Àquela altura, a aposentada estava sem vida em um barraco dos fundos do lote. Imagens de câmeras de segurança mostram Leonardo e uma das jovens saindo da residência para embarcar no carro.





A jovem abre a porta do veículo e entra. Leonardo volta, encosta o portão e embarca em seguida. Segundo Edson, os dois se sentaram em lados opostos do banco traseiro. “Cumprimentei com um bom dia, mas não responderam. Depois, confirmei se o destino era o Morro da Cruz. Ele (Leonardo) só disse: ‘Isso’. Não falou mais nada”, relatou.





“Até cochilou”

Durante a viagem, nenhuma palavra foi proferida pela vítima e pelo autor. Edson afirma não ter percebido nenhuma situação anormal. “Ele estava tranquilo. Olhei pelo retrovisor e ele olhava pela janela e até chegou a cochilar. Achei até que era o pai dela.”







Leia mais: Jovens foram dopadas, amarradas e estupradas por assassino de idosa Próximo ao Morro da Cruz, Leonardo disse que “desceria ali mesmo”, em uma área distinta do destino final. Edson percebeu que o ponto indicado no aplicativo estava a cerca de 2km de distância e insistiu para percorrer mais. No caminho, uma das ruas passava por obras e estava interditada. Foi quando Leonardo pediu para parar, pois iria caminhando.

“Ele desceu e falou, de forma um pouco grosseira, para ela descer”, afirmou o motorista. Os dois saíram por uma rua movimentada. “Era horário de pico, vários alunos saindo da escola”, acrescentou. Edson também prestou depoimento na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

O crime

O passo a passo do crime é investigado pela Polícia Civil. Mas as investigações preliminares indicam que Leonardo, entre a madrugada e a manhã de ontem, dopou Francisca e as três jovens que estavam com ela — duas são netas e a outra é amiga das meninas. Desconfia-se de que a substância usada tenha sido o próprio medicamento de Francisca, mas em uma dosagem absurda.





Na casa, pedaços de corda retirados da rede no quintal foram encontrados, o que sugere que as vítimas tenham sido amarradas. Depois de dopar as quatro e, consequentemente, matar a idosa, Leonardo abusou sexualmente das três jovens. O corpo de Francisca foi encontrado no barraco dos fundos.

O crime foi descoberto graças a uma das netas de Francisca, que acordou, encontrou o corpo da avó e correu para pedir ajuda a um vizinho. Depois disso, a polícia chegou e isolou o local. A polícia pede para que quem tiver informações do acusado ligue para os números 197 ou 190.