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Execução em GO: quatro homens são mortos por PM em possível acerto de contas

O crime ocorreu na região do Parque Lago em Formosa (GO) na tarde desta terça-feira (11/8). Autor continua foragido

Vítimas estavam em uma caminhonete - (crédito: Cedido ao Correio)
Vítimas estavam em uma caminhonete - (crédito: Cedido ao Correio)

Quatro homens foram executados a tiros por um policial militar da reserva na tarde desta terça-feira (11/8), em Formosa (GO). O crime ocorreu na região do Parque Lago.

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Segundo informações preliminares, as vítimas foram ao local para um possível acerto de contas com o filho do PM e tinham a intenção de matá-lo.

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Durante a cobrança, o policial teria visto que um dos suspeitos estava armado e abriu fogo contra o grupo. Os quatro morreram.

Duas das vítimas estavam em uma caminhonete Amarok, enquanto outros dois ficaram do lado de fora do veículo. Até a última atualização desta nota, o PM seguia foragido.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2026 19:49
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