Execução em GO: quatro homens são mortos por PM em possível acerto de contas

Vítimas estavam em uma caminhonete - (crédito: Cedido ao Correio)

Quatro homens foram executados a tiros por um policial militar da reserva na tarde desta terça-feira (11/8), em Formosa (GO). O crime ocorreu na região do Parque Lago.

Segundo informações preliminares, as vítimas foram ao local para um possível acerto de contas com o filho do PM e tinham a intenção de matá-lo.

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Durante a cobrança, o policial teria visto que um dos suspeitos estava armado e abriu fogo contra o grupo. Os quatro morreram.

Duas das vítimas estavam em uma caminhonete Amarok, enquanto outros dois ficaram do lado de fora do veículo. Até a última atualização desta nota, o PM seguia foragido.