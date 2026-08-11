Execução em GO: quatro homens são mortos por PM em possível acerto de contas

Quatro homens foram executados a tiros por um policial militar da reserva na tarde desta terça-feira (11/8), em Formosa (GO). O crime ocorreu na região do Parque Lago.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo informações preliminares, as vítimas foram ao local para um possível acerto de contas com o filho do PM e tinham a intenção de matá-lo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante a cobrança, o policial teria visto que um dos suspeitos estava armado e abriu fogo contra o grupo. Os quatro morreram.
Duas das vítimas estavam em uma caminhonete Amarok, enquanto outros dois ficaram do lado de fora do veículo. Até a última atualização desta nota, o PM seguia foragido.