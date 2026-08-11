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Quem é o criminoso que invadiu apartamentos na Asa Sul e fez idosa refém

Bruno Batista de Jesus, 30 anos, invadiu o residencial na madrugada desta terça-feira (11/8) e violou ao menos três apartamentos. Ele morreu baleado pela PM

Criminoso foi neutralizado e morto pela PM - (crédito: Material cedido ao Correio)
Criminoso foi neutralizado e morto pela PM - (crédito: Material cedido ao Correio)

A polícia identificou o homem acusado de invadir um bloco residencial da Asa Sul e manter refém uma idosa de 95 anos. Trata-se de Bruno Batista de Jesus, 30 anos. O criminoso estava armado com um facão e foi neutralizado e morto por policiais militares.

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O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (11/8). Segundo a PMDF, Bruno entrou no residencial antes das 2h. Ele quebrou a porta de vidro com um chute e subiu pelas escadas para o primeiro andar. Ele também arrombou a porta de um dos apartamentos, mas encontrou o imóvel vazio. Depois, subiu para o sexto andar e, novamente, violou a entrada.

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No apartamento, furtou uma faca e só saiu depois de ser atingido pelos moradores com uma garrafa. Bruno desceu para o quinto andar, onde rompeu a porta e entrou na casa da idosa.

A PMDF acionou a operação Gerente para conduzir o caso. De acordo com a polícia, foi necessário efetuar disparos para contê-lo. Bruno recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (PCDF), mas morreu no local.

O Correio apurou que o homem acumula antecedentes criminais no âmbito da Justiça da Bahia por crimes de violência doméstica, invasão de domicílio e agressão.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2026 19:27 / atualizado em 11/08/2026 19:51
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