Quem é o criminoso que invadiu apartamentos na Asa Sul e fez idosa refém

Criminoso foi neutralizado e morto pela PM - (crédito: Material cedido ao Correio)

A polícia identificou o homem acusado de invadir um bloco residencial da Asa Sul e manter refém uma idosa de 95 anos. Trata-se de Bruno Batista de Jesus, 30 anos. O criminoso estava armado com um facão e foi neutralizado e morto por policiais militares.

O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (11/8). Segundo a PMDF, Bruno entrou no residencial antes das 2h. Ele quebrou a porta de vidro com um chute e subiu pelas escadas para o primeiro andar. Ele também arrombou a porta de um dos apartamentos, mas encontrou o imóvel vazio. Depois, subiu para o sexto andar e, novamente, violou a entrada.

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No apartamento, furtou uma faca e só saiu depois de ser atingido pelos moradores com uma garrafa. Bruno desceu para o quinto andar, onde rompeu a porta e entrou na casa da idosa.

A PMDF acionou a operação Gerente para conduzir o caso. De acordo com a polícia, foi necessário efetuar disparos para contê-lo. Bruno recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (PCDF), mas morreu no local.

O Correio apurou que o homem acumula antecedentes criminais no âmbito da Justiça da Bahia por crimes de violência doméstica, invasão de domicílio e agressão.