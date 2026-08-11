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Investigação

Ex-secretário de município goiano é uma das vítimas de chacina em Formosa

Crime ocorreu na tarde desta terça-feira (11/8) no Setor Parque Lago. Três pessoas são suspeitas

Ex-secretária está entre um dos quatro mortos - (crédito: Redes sociais)
Ex-secretária está entre um dos quatro mortos - (crédito: Redes sociais)

Uma das vítimas da chacina que deixou quatro mortos em Formosa (GO) é Gustavo Fernandes Graças, 30 anos, ex-secretário municipal da Prefeitura de São João da Aliança (GO). O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (11/8), no Setor Parque Lago. Ao menos três pessoas, incluindo um policial militar da reserva, são suspeitos.

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Gustavo estava na companhia de outros três homens — também assassinados. O quarteto chegou em uma caminhonete Amarok na rua onde supostamente moram o PM e o filho dele. Segundo as investigações preliminares, o policial teria percebido que um dos ocupantes estava armado. Na sequência, ele, o filho e um terceiro homem, morador de Planaltina de Goiás, teriam atirado contra o grupo.

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A principal linha de investigação é a de que o episódio esteja relacionado a um possível acerto de contas.

Entre 2017 e 2019, Gustavo atuou no cargo de secretário municipal de Agricultura e Transportes de São João da Aliança (GO). De 2020 a 2024, migrou para a Secretaria Municipal de Transportes. As outras três vítimas ainda não foram identificadas.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2026 21:50
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