Ex-secretário de município goiano é uma das vítimas de chacina em Formosa

Ex-secretária está entre um dos quatro mortos - (crédito: Redes sociais)

Uma das vítimas da chacina que deixou quatro mortos em Formosa (GO) é Gustavo Fernandes Graças, 30 anos, ex-secretário municipal da Prefeitura de São João da Aliança (GO). O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (11/8), no Setor Parque Lago. Ao menos três pessoas, incluindo um policial militar da reserva, são suspeitos.

Gustavo estava na companhia de outros três homens — também assassinados. O quarteto chegou em uma caminhonete Amarok na rua onde supostamente moram o PM e o filho dele. Segundo as investigações preliminares, o policial teria percebido que um dos ocupantes estava armado. Na sequência, ele, o filho e um terceiro homem, morador de Planaltina de Goiás, teriam atirado contra o grupo.

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A principal linha de investigação é a de que o episódio esteja relacionado a um possível acerto de contas.

Entre 2017 e 2019, Gustavo atuou no cargo de secretário municipal de Agricultura e Transportes de São João da Aliança (GO). De 2020 a 2024, migrou para a Secretaria Municipal de Transportes. As outras três vítimas ainda não foram identificadas.

