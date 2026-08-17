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Saúde da mulher

Liberdade contraceptiva, e de graça, pelo SUS

Rede pública do DF oferece gratuitamente tanto o DIU de cobre quanto o Implanon. Especialista explica que ambos os métodos são recomendados pela OMS, têm longa duração e podem ser revertidos

DIU de cobre pode custar entre R$ 100 e R$ 250, sem os demais custos - (crédito: Divulgação/Ministério da Saúde)
DIU de cobre pode custar entre R$ 100 e R$ 250, sem os demais custos - (crédito: Divulgação/Ministério da Saúde)

Os direitos reprodutivos das mulheres começam pelo direito de escolher se querem ter filhos, quando tê-los e quantos desejam ter. Para milhares de mulheres do Distrito Federal, o Sistema Único de Saúde (SUS) representa a possibilidade de exercer essa autonomia sem arcar com os custos de um procedimento particular.

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Atualmente, o SUS oferece gratuitamente o DIU de cobre e o Implanon, dois dos métodos contraceptivos reversíveis mais eficazes disponíveis. As taxas de eficácia chegam a cerca de 99% para o DIU e 99,7% para o Implanon, superiores às de métodos que dependem do uso regular, como pílulas, injeções e preservativos.

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Ambos integram o grupo dos LARCs (Contraceptivos Reversíveis de Longa Ação), recomendados por entidades como a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo o ginecologista e obstetra Vamberto Maia Filho, uma das principais vantagens dos métodos de longa duração é não correr o risco do esquecimento. “Ambos são métodos que não dependem de um uso diário, conferindo o máximo de proteção inerente a cada um deles. É uma falha inferior a 0,1%, o mesmo nível, por exemplo, de uma esterilização por laqueadura tubária”, explica.

A oferta pela rede pública também amplia o acesso. Segundo o médico, o DIU de cobre pode custar entre R$ 100 e R$ 250, enquanto o Implanon varia de R$ 850 a R$ 1.300, considerando apenas o dispositivo, sem os demais custos do procedimento. “A disponibilidade no SUS amplia o acesso para um público que poderia ter dificuldades para arcar com esses custos”, afirma.

No Distrito Federal, a procura pelo DIU tem crescido. Em 2024, foram realizadas 6.283 inserções na rede pública. O número subiu para 7.701 em 2025 e, até julho de 2026, chegou a 3.015 procedimentos. Ceilândia, Planaltina e Gama estão entre as regiões com maior demanda.

Uma das mulheres que optou pelo método foi Laura Cunha, 31 anos, auxiliar administrativa e moradora de Samambaia Norte. Ela já tinha interesse em utilizar o DIU, mas não sabia como funcionava o acesso pela rede pública. A oportunidade surgiu durante uma consulta preventiva, na UBS 17 de Ceilândia. Após conversar com a equipe sobre sua vida sexual e os métodos contraceptivos disponíveis, recebeu orientação sobre o DIU de cobre e decidiu fazer a inserção.

“A experiência foi muito boa. Aproveitei para me informar como funcionava e saí de lá com o DIU colocado”, relata. Segundo Laura, a preferência era por um método não hormonal. Ela também destaca o cuidado durante o atendimento: “Impressionou muito que, quando fui fazer o preventivo, o médico chamou uma enfermeira mulher para ficar na sala com a gente e ela permaneceu durante a implantação do DIU também.”

A possibilidade de realizar o procedimento gratuitamente foi determinante para a escolha, já que o custo na rede particular seria incompatível com sua realidade financeira. Três anos depois da inserção, Laura afirma que a decisão trouxe “uma proteção a mais” para sua rotina.

Segundo a SES-DF, a inserção do DIU deve ser programada com a equipe de Saúde da Família de referência da paciente. A mulher deve procurar a UBS responsável por sua região para avaliação e agendamento. A indicação é feita individualmente, considerando o histórico clínico e as características de cada paciente.

Implanon

Já o Implanon é disponibilizado pelo SUS para mulheres de 14 a 49 anos, mas a oferta segue critérios de priorização, com atenção a mulheres em situação de maior vulnerabilidade ou com necessidades clínicas específicas. Segundo o Ministério da Saúde, o método passou a ser oferecido pelo SUS em 2025. Desde então até maio de 2026, foram distribuídas 28.350 unidades e realizadas 12.810 inserções em todo o país. Mulheres de 20 a 24 anos concentraram 23,6% dos procedimentos.

Para Vamberto Maia Filho, a escolha do método deve considerar as características clínicas e as necessidades de cada paciente. O DIU de cobre não contém hormônios e pode ser uma opção para mulheres com contraindicação ao uso hormonal. Por outro lado, pode aumentar o fluxo menstrual e contribuir para quadros de anemia em pacientes que já apresentam sangramento intenso. Sua duração pode ultrapassar 10 anos.

O Implanon libera hormônio e atua inibindo a ovulação. Pode reduzir o sangramento menstrual e, em algumas pacientes, contribuir para o controle dos sintomas da tensão pré-menstrual (TPM). O implante tem duração de até três anos, quando precisa ser substituído.

Além desses métodos, o SUS oferece outras opções gratuitas de planejamento reprodutivo, como preservativos, anticoncepcionais orais, contracepção de emergência, laqueadura tubária e vasectomia.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Vitória Torres e Maria Eduarda Lavocat
postado em 17/08/2026 04:00
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