Candidatos ao Governo do Distrito Federal deram início neste domingo (16/8) às atividades de campanha. Entre as cidades escolhidas foram: Ceilândia, Gama e Samambaia - (crédito: Candidatos ao GDF iniciam campanha com agendas em diferentes regiões)

Os principais candidatos ao Governo do Distrito Federal deram início neste domingo (16/8) às atividades de campanha com agendas em diferentes regiões do DF. A largada foi marcada pela apresentação de propostas para serviços públicos, mobilidade e gestão, além da tentativa de cada candidatura de consolidar alianças e se diferenciar dos adversários. Confira um resumo das agendas:

Celina Leão (PP) 16/08/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Eleições 2026 - Ceilândia inauguração do comitê da Governadora Celina Leão. Candidatas ao senado Michele Bolsonaro, Bia Kicis e a governadora Celina Leão (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A candidata a reeleição, a governadora Celina Leão, deu início à campanha com a inauguração do comitê em Ceilândia. Participaram do evento a senadora Damares Alves (Republicanos), Michelle Bolsonaro (PL) e a deputada federal Bia Kicis (PL). A escolha de Ceilândia para o lançamento, segundo ela, foi simbólica por se tratar da maior cidade do DF e o local de nascimento da ex-primeira-dama.

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Na ocasião, a governadora afirmou que pretende conduzir uma campanha baseada na apresentação de propostas e soluções para as demandas dos moradores. “Nós queremos fazer uma campanha limpa, uma campanha de propósito, uma campanha onde a gente chegue realmente trazendo as soluções para as dores da população de Brasília”, declarou.

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Arruda (PSD) Arruda iniciou campanha com carreata e jogo do Gama (foto: Divulgação/Alex Bandeira)

A campanha de José Roberto Arruda começou com uma missa no comitê localizado no SIA. O candidato seguiu depois para o Gama, onde participou de uma carreata, visitou a Feira Permanente e acompanhou o lançamento da candidatura de Flávio Potiguar a deputado distrital. Arruda também esteve no estádio Bezerrão, onde acompanhou a partida entre Gama e São José.

Ao Correio, o candidato afirmou que pretende trazer a cidade de volta à realidade vivida durante os governo Roriz e Arruda. “Queremos que as pessoas tenham médicos nos hospitais, que as escolas tenham qualidade, que tenha polícia na rua, novas linhas de metrô, etc”, destacou

Leandro Grass (PT)

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PT, Leandro Grass, deu a largada na corrida pelo Palácio do Buriti, em São Sebastião, neste domingo (foto: Divulgação/Bruno Cavalcanti)

Em São Sebastião, Leandro Grass (PT) lançou sua candidatura em um ato na Praça do Caic. “A partir de agora é de casa em casa, é de comércio em comércio, é de rua em rua, para eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Para eleger a maior bancada popular da história de Brasília", afirmou o ex-presidente do IPHAN.

Durante o evento, o candidato ressaltou abandono da RA nos últimos oito anos e prometeu fortalecer o pequeno empreendedor e a agricultura familiar. Grass confirmou ainda agenda conjunta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Distrito Federal. Estamos construindo para setembro", revelou Grass, sinalizando o alinhamento e a sintonia dos projetos do governo federal com as demandas do DF.

Paula Belmonte (PSDB) 16/08/2026. Luís Tajes/Comunicação Paula Belmonte - Candidata ao governdo do GDF Deputada Paula Belmonte assiste o jogo do Gama x São José (foto: Luís Tajes/Comunicação Paula Belmonte)

Paula Belmonte (PSDB) iniciou a campanha com uma missa na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 308 Sul, e depois participou de um ato no Eixão. O lançamento oficial ocorreu no Marco Zero de Brasília, no Buraco do Tatu, com a presença do candidato a vice-governador, Everardo Ribeiro. Ele também esteve na partida entre Gama e São José, no estádio do Bezerrão.

Durante a agenda, a deputa distrital destacou a educação entre os principais temas da campanha, com ênfase nas condições oferecidas pela rede pública a crianças e adolescentes. Paula disse ainda que pretende percorrer as cidades e ouvir moradores. A ideia é utilizar as visitas às regiões administrativas para conhecer demandas específicas e discutir soluções para problemas relacionados a serviços públicos e à qualidade de vida."

Ricardo Cappelli (PSB) Candidato do GDF, Ricardo Cappelli (PSB) acompanhou o jogo no Bezerrão (foto: Divulgação)

Ricardo Cappelli (PSB) aproveitou a presença no estádio Bezerrão, onde acompanhou o jogo do Gama contra o São José, para apresentar propostas de governo. O candidato do PSB colocou a mobilidade urbana entre as prioridades. “Vamos garantir que o trabalhador do Distrito Federal chegue de casa ao trabalho em, no máximo, uma hora, com faixa exclusiva, BRT e ampliação do metrô”, prometeu o candidato.

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Cappelli também promometeu patrocínio do GDF ou do Banco de Brasília (BRB) ao time do Gama, caso seja eleito. “Por que o BRB patrocina tanta coisa de fora e não patrocina o que é nosso?”, questionou. Antes do jogo, o candidato esteve em Samambaia Sul, onde participou a missa na Paroquia Santa Luzia e visitou a feira da quadra 421.

Kiko Caputo (Novo) Candidato ao governdo do GDF, Kiko Caputo (Novo) esteve na feira da Praça do Bicalho em Taguatinga (foto: Peter Neylon/Comunicação Kiko Caputo)

O candidato do Novo, Kiko Caputo, iniciou a campanha com atividades em Taguatinga e Águas Claras. A agenda foi voltada à mobilização de apoiadores e à apresentação da candidatura. “Eu quero resgatar essa esperança, porque tá todo mundo sem esperança. Ninguém acredita mais em político, ninguém acredita mais na política”, afirmou.

O candidato também procurou se posicionar como uma alternativa aos grupos políticos tradicionais e afirmou que o descrédito da população em relação aos políticos será um dos principais desafios da campanha. A gente vê que as pessoas querem mudança. E eu estou representando a mudança”, afirmou Kiko.

Professor Robson (PSTU)

Na manhã de domingo o candidato ao GDF, Professor Robson, e o candidato ao Senado, Zanata, estiveram na estação de metrô de Ceilândia Centro (foto: Divulgação/PSTU)

Já o candidato Professor Robson do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) esteve na estação de metrô de Ceilândia Centro conversando com passageiros sobre o caos no transporte coletivo e a crise financeira do Distrito Federal. Ele estava acompanhado do candidato ao Senado da chapa, Eduardo Rennó Zanata. Durante a panfletagem, os candidatos apresentaram as propostas da legenda. Entre as principais, está a implantação da Tarifa Zero e o fim das concessões privadas no setor.

"O transporte público do Distrito Federal não pode continuar sendo tratado como uma fonte de lucro para empresários enquanto a população sofre com tarifas altas, trens lotados e ônibus sucateados. Precisamos de um transporte estatizado, sob o controle dos próprios trabalhadores, e com Tarifa Zero para garantir o direito de ir e vir de toda a população de forma digna e gratuita", declarou o candidato ao GDF.