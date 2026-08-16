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HOMICÍDIO

Sargento da PMDF é assassinado a tiros por advogado no Lago Corumbá; autor foi preso

Cícero Romerio Ribeiro era lotado no 26º Batalhão de Polícia Militar, de Santa Maria. A dinâmica e a motivação do homicídio são investigadas pela Polícia Civil

Sargento da PMDF foi assassinado a tiros no Lago Corumbá - (crédito: Material cedido ao Correio)
Sargento da PMDF foi assassinado a tiros no Lago Corumbá - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal foi assassinado a tiros no Lago Corumbá, em Santo Antônio do Descoberto (GO), no começo da noite deste sábado (15/8). Um advogado, identificado como Claudiomar Osternes, foi preso por policiais militares de Goiás como o principal suspeito do crime.

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Cícero Romerio Ribeiro era lotado no 26º Batalhão de Polícia Militar, de Santa Maria. A dinâmica e a motivação do homicídio são investigadas pela Polícia Civil, mas as informações preliminares apontam para uma discussão anterior aos disparos.

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Policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, em conjunto com outras equipes da PM, identificaram e localizaram o autor, bem como o carro usado na fuga e uma arma de fogo supostamente usada no homicídio. Outros dois armamentos foram apreendidos.

Claudiomar é advogado e tem registro de CAC. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado por homicídio, posse de arma de fogo e embriaguez ao volante.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 16/08/2026 14:11
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