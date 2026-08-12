Mulher é presa por racismo em ônibus no Plano Piloto

A intervenção ocorreu por volta das 12h40, após um fiscal de piso acionar a equipe policial - (crédito: Caio Gomez)

Uma mulher em situação de rua foi contida pela Polícia Militar (PMDF), na tarde desta quarta-feira (12/8), após proferir ofensas racistas dentro de um coletivo na Rodoviária do Plano Piloto. A intervenção ocorreu por volta das 12h40, após um fiscal de piso acionar a equipe da Base Móvel do 6º Batalhão ao notar a confusão em um ônibus que fazia a linha Lago Sul/Brasília.

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No veículo, os policiais encontraram duas passageiras estrangeiras, que relataram ter sido alvo de xingamentos discriminatórios de cunho racial, sendo chamadas reiteradamente de "negrinhas".

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Diante do ocorrido, a suspeita foi abordada pelos policiais. Ela resistiu à abordagem, mas acabou sendo contida e conduzida com as vítimas e testemunhas para a 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte). Na unidade, ela foi autuada pelo crime de racismo.