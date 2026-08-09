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Tráfico

Traficante é preso no Setor Hoteleiro Norte com R$ 6 milhões em metanfetamina

Além da droga, o homem tinha 2.220 pesos mexicanos em espécie. O caso vai ser apurado pela 5ª Delegacia de Polícia da Asa Norte

Na bagagem do suspeito, as forças de segurança encontraram 19 pacotes de metanfetamina pura - (crédito: Divulgação/PMDF)
Na bagagem do suspeito, as forças de segurança encontraram 19 pacotes de metanfetamina pura - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma ação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/DF) e a equipe PATAMO, do Batalhão de Polícia de Choque da PMDF, tirou de circulação um suspeito de tráfico internacional de drogas no coração de Brasília. O flagrante ocorreu por volta das 12h40 deste domingo (9/8), no Setor Hoteleiro Norte.

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Na bagagem do suspeito, as forças de segurança encontraram 19 pacotes de metanfetamina pura — totalizando cerca de 19 quilos do entorpecente vindos diretamente do México —, além de 2.220 pesos mexicanos em espécie. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões.

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A investida conjunta representa um baque financeiro expressivo no crime organizado local e transnacional. O preso, a substância e o dinheiro apreendido foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte) para os procedimentos cabíveis.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 09/08/2026 17:54 / atualizado em 09/08/2026 17:56
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