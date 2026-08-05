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Condenado por estupro de vulnerável é identificado por câmeras e preso na Rodoviária do Plano Piloto

O homem foi preso na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto enquanto estava em uma fila para embarcar em um ônibus para a Asa Norte

A prisão aconteceu por volta das 6h50, quando equipes do 1° Batalhão da PMDF receberam alertas emitidos pelo sistema de monitoramento DF 360 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A prisão aconteceu por volta das 6h50, quando equipes do 1° Batalhão da PMDF receberam alertas emitidos pelo sistema de monitoramento DF 360 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem de 34 anos, condenado a mais de 14 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável, foi capturado na manhã desta quarta-feira (5/8), após câmeras da Rodoviária do Plano Piloto o identificarem.

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A prisão aconteceu por volta das 6h50, quando equipes do 1° Batalhão da PMDF receberam alertas emitidos pelo sistema de monitoramento DF 360 — sistema de segurança que integra diversas câmeras do DF. Esses alertas informaram a presença de um foragido da Justiça nas imediações da Estação Central, na Rodoviária do Plano Piloto.

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Os policiais realizaram a varredura na plataforma superior e no acesso da estação, mas só encontraram o fugitivo na plataforma inferior, enquanto estava em uma fila para embarcar em um ônibus para a Asa Norte.

O homem não resistiu à prisão. Ele foi conduzido à Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), onde a ocorrência foi formalizada, e o homem, colocado à disposição do Poder Judiciário para o início do cumprimento da pena.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

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Por Luiz Fellipe Alves
postado em 05/08/2026 16:54
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