Condenado por estupro de aluna, ex-professor da rede pública do DF é preso

O idoso deve cumprir 14 anos e 3 meses de pena. - (crédito: Agência Brasília)

Com um longo histórico de constrangimento e assédio sexual na escola onde atuava, Sóstenes Dias Souza, de 60 anos, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal após ser localizado no Incra 9. Foragido, o ex-professor da rede pública do DF foi condenado por estupro de vulnerável pelos crimes cometidos entre 2023 e 2024. Além do abuso cometido contra as alunas, Sóstenes ainda chegou à submeter adolescentes, que estavam sob sua guarda, a vexame.

Em uma das ocasiões, o idoso teria constragindo um adolescente, na frente de outros dois colegas, ao oferecer determinado valor em dinheiro para que o garoto fizesse sexo oral nele. Sóstenes ainda é acusado de mostrar fotos com conteúdos de nudez aos estudantes. Já em outra denúncia, o ex-professor teria convidado alunos para a própria residência, em Brazlândia, e oferecido maconha e bebidas alcoólicas aos menores de idade.

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Ainda no âmbito das denúncias ao homem, ele teria submetido os próprios alunos a vexame, narrando seus atos sexuais praticados no passado, além de exibir imagens pornográficas, abraçar e beijar os adolescentes sem consentimento.

O homem foi localizado pelos militares do 8º Batalhão na tarde da última quarta-feira (12/8) e encaminhado para cumprimento da ordem judicial. Ao todo, Sóstenes deve cumprir cerca de 14 anos e 3 meses de pena. Uma das alunas abusadas pelo homem chegou a recorrer à justiça e ganhou uma causa contra o DF, sendo indenizada em R$ 100 mil pelo crime sofrido.