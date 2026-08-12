Criança de 5 anos é agredida com chute na cabeça na Asa Sul

Suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul - (crédito: PCDF)

Uma criança de 5 anos foi agredida com um chute na cabeça na porta de uma lanchonete na 302 Sul, na manhã desta quarta-feira (12/8). O caso ocorreu por volta das 11h, na região conhecida como rua das farmácias. Imagens obtidas pelo Correio mostram o momento em que o homem se aproxima da vítima e desfere o golpe.

No vídeo, a criança aparece em frente ao estabelecimento acompanhada da mãe, que empurrava um carrinho de bebê. Em determinado momento, o homem se aproxima e chuta a cabeça da criança. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

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Um delegado que estava lanchando no estabelecimento presenciou a agressão e deu voz de prisão ao suspeito. Em seguida, ele acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma equipe do 1º Batalhão (Asa Sul) foi até o local e encontrou o homem detido por populares.

O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Segundo a PMDF, as vítimas não foram localizadas no momento da chegada dos policiais.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre uma eventual motivação para a agressão ou sobre o estado de saúde da criança.

Veja vídeo: