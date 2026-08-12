Mulher tem dedos quebrados durante assalto na Asa Norte

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), que busca esclarecer as circunstâncias da abordagem e identificar o responsável pelo assalto - (crédito: Reprodução/PCDF)

Uma mulher teve os dedos das mãos quebrados, neste domingo (9/8), durante um assalto no Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN), na Asa Norte. A mulher caminhava pela região mexendo no celular quando foi abordada por um homem em situação de vulnerabilidade social.

Segundo informações preliminares, o suspeito roubou o aparelho e, durante a abordagem, a vítima sofreu as lesões nas mãos. Ao Correio, a vítima afirmou que não está se sentindo bem e preferiu não detalhar a dinâmica do crime.

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O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), que busca esclarecer as circunstâncias da abordagem e identificar o responsável pelo assalto.

Incidência

O episódio ocorre em meio a uma série de crimes registrados no mês de agosto envolvendo pessoas em situação de rua. No dia 3/8, uma mulher de 21 anos foi atacada pelas costas com um caco de vidro amarrado à mão por um homem em situação de rua enquanto aguardava em uma parada de ônibus no Setor Comercial Sul.

Na última sexta-feira (7/8), o zelador de um prédio na Asa Norte foi agredido a pauladas e precisou passar por cirurgia.

O caso mais recente havia sido nesta terça-feira (11/8), quando um homem em situação de rua invadiu um prédio na Asa Sul e fez uma idosa de 95 anos refém. Durante a ocorrência, ele foi morto por policiais militares.