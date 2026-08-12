Motociclista é preso por participar de racha no Riacho Fundo I

Os policiais realizaram o acompanhamento de um indivíduo que fugiu durante a abordagem. O motociclista foi interceptado e detido - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28º Batalhão (Gtop 28) prenderam, na madrugada desta quarta-feira (12/8), um motociclista por participação em disputas e exibição de manobras nas vias públicas do Riacho Fundo I. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o condutor da moto tentou fugir durante a abordagem, mas foi interceptado e detido.

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O suspeito foi preso com base no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da participação em corrida ou competição automobilística não autorizada, conduta que gera risco à segurança e pode gerar uma pena que varia de 6 meses a 3 anos, dependendo do caso.

A moto também foi apreendida durante a ocorrência, que foi registrada na 27ª Delegacia de Polícia.