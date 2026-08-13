Moradores de Água Quente terão mais horários em linhas de ônibus

As alterações são resultado de demandas da população de Água Quente - (crédito: Divulgação)

Beatriz Ocké*

Quem mora na região administrativa de Água Quente poderá contar com 12 viagens a mais nas linhas 206.8 e 825.1, a partir da próxima segunda-feira (17/8). A mudança é decorrente de reivindicações de moradores e líderes da região.

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Informações sobre rotas, localização dos ônibus e o tempo de espera nas paradas poderão ser encontradas no aplicativo do governo DF no Ponto, além de alertas sobre as mudanças do trajeto, os bloqueios nas vias e ocorrências no trânsito que afetem as linhas.

Confira abaixo os novos horários nas linhas:

Linha 206.8 – Água Quente/Taguatinga Centro (BR-060 – Pistão Sul)

Sábado: a quantidade de viagens atuais será ampliada de 4 para 9 partidas.

Novos horários (saindo de Água Quente): 6h42, 8h06, 9h30, 10h42, 11h55, 13h37, 15h20, 17h02 e 18h40.

Domingo: a quantidade de viagens atuais será ampliada de 4 para 10 partidas.

Novos horários (saindo de Água Quente): 6h42, 8h10, 9h17, 10h25, 11h38, 12h52, 14h06, 15h20, 17h02 e 19h05.

Linha 825.1 – Água Quente/Rodoviária do Plano Piloto (BR-060 – EPNB)