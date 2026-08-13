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DF sob aviso laranja: umidade do ar cai abaixo de 20% nesta quinta (13/8)

De acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia, o Distrito Federal está registrando temperaturas acima do normal

O tempo seguirá estável e seco, de acordo com Inmet. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)
O tempo seguirá estável e seco, de acordo com Inmet. - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Brasília volta à ficar sob aviso na laranja ao longo desta quinta-feira (13/8). Com temperaturas 3ºC acima do normal para a temporada de inverno, a manhã registrou 17,8°C, e a máxima pode chegar aos 32ºC no período da tarde. O tempo segue estável e sem possibilidade de chuvas. Segundo dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), as condições do Distrito Federal devem se manter nos próximos dias.

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Se hidratar e evitar tomar sol nos momentos mais quentes do dia são algumas das indicações do Instituto. De acordo com o metereologista Mércio Dantas, o aviso laranja é um dos mais críticos entre os alertas, uma vez que a umidade do ar pode ficar entre 12% a 20%. "Também é um aviso de alerta para a facilidade de propagação de incêndios florestais. Entre os possíveis alertas do Inmet, estão:

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  • Aviso amarelo: momento que a umidade fica entre entre 20% e 30%
  • Aviso laranja: variação de 12% a 20% 
  • Aviso vermelho: o mais severo entre eles, com a possibilidade de umidade abaixo de 12%

O metereologista indica o uso de umidificadores de ar, além de evitar a prática de atividades físicas nos momentos mais quentes do dia. "O maior risco são para idosos e crianças. Devido ao ressecamento de pele e questões respiratórias que esse clima pode causar", alerta o especialista.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 13/08/2026 10:07
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