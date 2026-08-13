Agências do trabalhador oferecem 1.420 vagas no DF nesta quinta-feira (13/8)

Vagas destaque são para cargo de marceneiro e mecânico de automóvel - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar uma porta de entrada nas agências do trabalhador do Distrito Federal. Nesta quinta-feira (13/8), estão disponíveis 1.420 vagas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Entre as oportunidades com os maiores salários estão as de marceneiro, com duas vagas, e mecânico de automóvel, com três. Em ambos os casos, a remuneração chega a R$ 3 mil, além dos benefícios oferecidos pelas empresas.

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Outra função com grande número de oportunidades é a de operador de caixa, que reúne 154 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 1,7 mil, também com benefícios.

Para participar dos processos seletivos, os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.