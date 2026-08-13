Mulher é esfaqueada e morta em Ceilândia; PCDF investiga

Uma mulher morreu ao ser esfaqueada na madrugada desta quinta-feira (13/8) em uma calçada na QNN 3 de Ceilândia. O caso é investigado como feminicídio.
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A Polícia Militar informou ter recebido um chamado para atender uma ocorrência de esfaqueamento na área às 6h55. Segundo a corporação, a vítima estava em estado grave e foi encaminhada ao hospital.
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Investigadores da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher fazem diligências na área para identificar o autor e elucidar o crime.
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Por Darcianne Diogo
postado em 13/08/2026 12:56