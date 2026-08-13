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CRIME

Mulher é esfaqueada e morta em Ceilândia; PCDF investiga

Polícia trabalha para encontrar autor do crime que ocorreu na manhã desta quinta-feira (13/8) em calçada na QNN 3 de Ceilândia

A vítima foi esfaqueada por volta das 6h desta quinta-feira (13/8) - (crédito: Cedido ao Correio )
A vítima foi esfaqueada por volta das 6h desta quinta-feira (13/8) - (crédito: Cedido ao Correio )

Uma mulher morreu ao ser esfaqueada na madrugada desta quinta-feira (13/8) em uma calçada na QNN 3 de Ceilândia. O caso é investigado como feminicídio.

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A Polícia Militar informou ter recebido um chamado para atender uma ocorrência de esfaqueamento na área às 6h55. Segundo a corporação, a vítima estava em estado grave e foi encaminhada ao hospital.

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Investigadores da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher fazem diligências na área para identificar o autor e elucidar o crime.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 13/08/2026 12:56
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