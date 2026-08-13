Cappelli define Sofia Carvalho como vice na disputa ao Buriti

O candidato ao governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli (PSB), anunciou oficialmente nesta quinta-feira (13/8) a agricultora agroflorestal Sofia Carvalho como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por ele.
A decisão foi selada após uma reunião que se estendeu até a madrugada de hoje. Sofia, que originalmente concorreria a uma vaga como deputada distrital, abriu mão da candidatura proporcional para compor a chapa majoritária ao Palácio do Buriti.
Ela foi apresentada por Cappelli como uma renovação técnica e política. Além de agricultora agroflorestal, Sofia é produtora rural, atuando diretamente com agricultura familiar e sustentabilidade. Além disso, ela é filha do ex-deputado Augusto Carvalho, figura histórica do partido, o que foi destacado como um elo entre a experiência da “velha guarda” e a renovação geracional.
Sua participação foca na “agenda do século XXI”, que inclui a economia verde, bioeconomia, economia circular e k desenvolvimento em harmonia com o Cerrado.
A escolha de Sofia foi celebrada por grandes nomes do PSB, como os ex-governadores Rodrigo Rollemberg, atual deputado federal, e Cristovam Buarque, como a forma de dar “sucessão política” à legenda.
Pronunciamento
Em sua fala, Sofia Carvalho trouxe dados e críticas contundentes à atual gestão do governo. Ela criticou o que chamou de "invisibilização" da agricultura familiar, destacando que gerir um sítio produtivo exige a complexidade de um "mini GDF". Ela também alertou para o risco iminente de colapso do setor diante do avanço da especulação imobiliária sobre o campo.
A candidata revelou ter passado por uma cirurgia há 20 dias, utilizando sua experiência pessoal para criticar o estado da saúde pública no DF, que classificou como “situação de calamidade”.
Ela demonstrou, ainda, preocupação com o aumento dos índices de violência doméstica contra mulheres e crianças na capital, afirmando que a democracia precisa ganhar “densidade e sentimento” para proteger a população.
Por fim, ela acusou o governo atual de usar políticas de fomento à cultura como “moeda de troca” e colocá-las a serviço de grupos financeiros.
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Por Iago Mac Cord
postado em 13/08/2026 12:28 / atualizado em 13/08/2026 15:49