Cappelli define Sofia Carvalho como vice na disputa ao Buriti

13/08/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. O candidato ao governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli (PSB), anunciou oficialmente a agricultora agroflorestal Sofia Carvalho como candidata a vice-governadora. e tambem PSB anuncia apoio a Leila do Vôlei para o Senado no DF. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato ao governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli (PSB), anunciou oficialmente nesta quinta-feira (13/8) a agricultora agroflorestal Sofia Carvalho como candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por ele.

A decisão foi selada após uma reunião que se estendeu até a madrugada de hoje. Sofia, que originalmente concorreria a uma vaga como deputada distrital, abriu mão da candidatura proporcional para compor a chapa majoritária ao Palácio do Buriti.

Ela foi apresentada por Cappelli como uma renovação técnica e política. Além de agricultora agroflorestal, Sofia é produtora rural, atuando diretamente com agricultura familiar e sustentabilidade. Além disso, ela é filha do ex-deputado Augusto Carvalho, figura histórica do partido, o que foi destacado como um elo entre a experiência da “velha guarda” e a renovação geracional.

Sua participação foca na “agenda do século XXI”, que inclui a economia verde, bioeconomia, economia circular e k desenvolvimento em harmonia com o Cerrado.

A escolha de Sofia foi celebrada por grandes nomes do PSB, como os ex-governadores Rodrigo Rollemberg, atual deputado federal, e Cristovam Buarque, como a forma de dar “sucessão política” à legenda.

Pronunciamento

Em sua fala, Sofia Carvalho trouxe dados e críticas contundentes à atual gestão do governo. Ela criticou o que chamou de "invisibilização" da agricultura familiar, destacando que gerir um sítio produtivo exige a complexidade de um "mini GDF". Ela também alertou para o risco iminente de colapso do setor diante do avanço da especulação imobiliária sobre o campo.

A candidata revelou ter passado por uma cirurgia há 20 dias, utilizando sua experiência pessoal para criticar o estado da saúde pública no DF, que classificou como “situação de calamidade”.

Ela demonstrou, ainda, preocupação com o aumento dos índices de violência doméstica contra mulheres e crianças na capital, afirmando que a democracia precisa ganhar “densidade e sentimento” para proteger a população.

Por fim, ela acusou o governo atual de usar políticas de fomento à cultura como “moeda de troca” e colocá-las a serviço de grupos financeiros.