Criança é ferida com canivete por colega em escola de São Sebastião

Centro de Ensino Fundamental Cerâmica São Paulo, em São Sebastião, onde ocorreu a agressão entre dois estudantes de 11 anos - (crédito: Divulgaçao/ Google Maps)

*Por Brunna Ramos

Um estudante de 11 anos foi ferido com golpes de canivete desferidos por um colega da mesma idade, dentro do Centro de Ensino Fundamental (CEF) Cerâmica São Paulo, em São Sebastião, na última terça-feira (11/8). A vítima sofreu lesões no ombro e nas costas, recebeu atendimento médico e passa bem, segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

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De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a agressão ocorreu nas dependências da unidade escolar. Após o ataque, equipes foram acionadas para atender à ocorrência e prestar apoio aos envolvidos.

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O estudante apontado como autor dos golpes foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. As circunstâncias que motivaram a agressão não foram divulgadas pelas autoridades.

Em nota, a Secretaria de Educação informou que a equipe gestora da escola adotou as providências necessárias logo após o ocorrido. O Batalhão Escolar foi acionado para acompanhar a situação, enquanto a vítima recebeu os primeiros atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes de ser encaminhada para uma unidade de saúde.

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A pasta informou que a direção do CEF Cerâmica São Paulo acompanha o caso em conjunto com o Conselho Tutelar e os órgãos responsáveis pela apuração. Como medida de apoio à comunidade escolar, a Coordenação Regional de Ensino anunciou o envio de uma equipe de psicólogos à unidade. O objetivo é oferecer acolhimento e assistência tanto aos estudantes quanto aos profissionais da escola.



