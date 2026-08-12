Estudante de colégio militar é espancado por colega de escola

Uma briga entre dois estudantes do Colégio Militar Dom Pedro II, no Setor Hípico, na Asa Sul, terminou com um dos alunos agredido e encaminhado para atendimento médico. O responsável pela agressão é filho do então comandante do Corpo de Alunos da instituição, que, segundo a corporação foi exonerado. O aluno envolvido na violência foi expulso do colégio. O caso ocorreu em 4 de agosto.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por meio do CMDP II, informou que tomou conhecimento do episódio e que o estudante agredido foi socorrido imediatamente. "Após o ocorrido, o aluno foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico. A instituição manteve contato com os responsáveis pelos estudantes envolvidos e o caso foi levado à autoridade policial para as providências cabíveis."
O CBMDF e o CMDPII reforçam que o caso está sendo tratado com atenção e responsabilidade. "Respeitando o processo de apuração e, especialmente, a proteção e a privacidade dos estudantes envolvidos", pontuou a nota. A reunião do Conselho Escolar prevista para esta quarta-feira (12/8) integra o processo instaurado para esclarecer o que aconteceu e avaliar as providências cabíveis.
Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) como ato infracional praticado por criança ou adolescente e lesão corporal. A ocorrência foi comunicada à polícia às 21h11 do mesmo dia, após o episódio registrado por volta das 16h30. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da agressão e as responsabilidades dos envolvidos.
A reportagem entrou em contato com a delegacia responsável pelo caso e até o fechamento desta matéria não teve retorno.
Veja a íntegra da nota do Corpo de Bombeiros
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