Estudante de colégio militar é espancado por colega de escola

DC Davi Cruz

Caso de agressão de um aluno contra outro no Colégio Militar Dom Pedro II é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) - (crédito: Divulgação/CMDPII)

Uma briga entre dois estudantes do Colégio Militar Dom Pedro II, no Setor Hípico, na Asa Sul, terminou com um dos alunos agredido e encaminhado para atendimento médico. O responsável pela agressão é filho do então comandante do Corpo de Alunos da instituição, que, segundo a corporação foi exonerado. O aluno envolvido na violência foi expulso do colégio. O caso ocorreu em 4 de agosto.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por meio do CMDP II, informou que tomou conhecimento do episódio e que o estudante agredido foi socorrido imediatamente. "Após o ocorrido, o aluno foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico. A instituição manteve contato com os responsáveis pelos estudantes envolvidos e o caso foi levado à autoridade policial para as providências cabíveis."

O CBMDF e o CMDPII reforçam que o caso está sendo tratado com atenção e responsabilidade. "Respeitando o processo de apuração e, especialmente, a proteção e a privacidade dos estudantes envolvidos", pontuou a nota. A reunião do Conselho Escolar prevista para esta quarta-feira (12/8) integra o processo instaurado para esclarecer o que aconteceu e avaliar as providências cabíveis.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) como ato infracional praticado por criança ou adolescente e lesão corporal. A ocorrência foi comunicada à polícia às 21h11 do mesmo dia, após o episódio registrado por volta das 16h30. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da agressão e as responsabilidades dos envolvidos.

A reportagem entrou em contato com a delegacia responsável pelo caso e até o fechamento desta matéria não teve retorno.

Veja a íntegra da nota do Corpo de Bombeiros



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por meio do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II), informa que está ciente do episódio envolvendo dois estudantes da instituição, ocorrido no dia 4 de agosto.

Após o ocorrido, o aluno foi prontamente socorrido e encaminhado para atendimento médico. A instituição manteve contato com os responsáveis pelos estudantes envolvidos e o caso foi levado à autoridade policial para as providências cabíveis.

O CMDP II instaurou os procedimentos necessários para a elucidação dos fatos e realiza nesta quarta (12) uma reunião do Conselho Escolar como parte do processo apuratório. O militar que, na ocasião, exercia a função de Comandante do Corpo de Alunos foi exonerado.

O CBMDF e o CMDPII reforçam que o caso está sendo tratado com a devida atenção e responsabilidade, respeitando o processo de apuração e, especialmente, a proteção e a privacidade dos estudantes envolvidos.

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